La hija del Diez reapareció con fuertes palabras tras la muerte de su padre.

En las últimas horas, Claudia Villafañe fue tendencia en las redes sociales luego de obtener la estrella del día martes en MasterChef Celebrity. La empresaria realizó el mejor plato de pollo frito de la fecha, y sobre el final del envío dedicó su triunfo a una persona realmente especial: Diego Armando Maradona. Ese fue el homenaje al padre de sus dos hijas, tal y como ella lo mencionó. Ante este sentido mensaje, el estudio de televisión se unificó en un aplauso cerrado y conmovedor. Sin embargo, hubo algo más: un mensaje de Gianinna Maradona, quien reapareció en las redes sociales con palabras desgarradoras.

"Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mia se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! NOS AMO!", fueron, textuales, las palabras que Gianinna Maradona eligió para honrar la memoria de su padre y enaltecer el gesto que tuvo su madre, Claudia Villafañe, luego de ser consagrada como la mejor participante de la noche.

"No quería decir nada porque ya se dice mucho todos los días, cosas lindas y de las otras. Yo no hablé ni hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas. Fue un tiempo muy movilizante para mí y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de toda la familia, por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas porque creo que desde arriba él va a ubicarnos a cada una y a ayudarnos a poder salir adelante", fueron las palabras con las que la empresaria decidió homenajear a su ex marido y padre de sus dos hijas, Diego Armando Maradona.

El plato de Claudia Villafañe fue el mejor de la gala del martes en MasterChef

Se cumplirá un mes del fallecimiento del astro argentino y Claudia Villafañe regresó a las cocinas de MasterChef el pasado lunes, puesto que los programas se graban con una importante antelación. Lo cierto es que la protagonista sólo faltó en dos galas y esta semana debe ser la mejor de todas las jornadas para evitar ir a la gala de eliminación. Así lo dispone el reglamento del certamen, que no tuvo ningún tipo de salvedades respecto a los motivos por los cuales la participante se ausentó.

Hasta el momento, Claudia Villafañe ha logrado obtener medallas tanto lunes como martes, y en la noche del miércoles tendrá que repetir su suerte para seguir camino a la próxima instancia del programa conducido por Santiago del Moro. ¿Cómo le irá a la Tata en las siguientes galas?