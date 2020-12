Diego Maradona falleció de manera inesperada a los 60 años. El mejor futbolista de todos los tiempos sufrió un paro cardiorrespiratorio el pasado miércoles 25 de noviembre. La noticia dejó una profunda tristeza en todo el mundo. Y sobre todo para su familia, que debió afrontar con diferentes problemas, generados por los medios de comunicación y las redes sociales, incluso luego de la muerte del crack. Uno de estos inconvenientes tuvo lugar en las últimas horas: Dalma Maradona destruyó a revista Caras luego de que publicaran una tapa de Claudia Villafañe con supuestas declaraciones sobre su ex esposo. "Jugada asquerosa", apuntó la hija del Diez.

Tan sólo una semana después de la pérdida física de Maradona, revista Caras lanzó una tapa con una foto de Claudia y un testimonio. La presentación del mencionado medio fue: "Valiente y contenedora, la ex mujer de Diego Maradona y una de las revelaciones de MasterChef Celebrity atraviesa su duelo junto a sus hijas Dalma y Gianinna y sus dos pequeños herederos: Benjamín". En tanto, la supuesta frase de la ex esposa de Diego fue: "Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu".

Varias horas después de que la tapa se viralizara en diferentes redes sociales, Dalma Maradona estalló de furia contra el seminario, tomó su cuenta oficial de Twitter y le marcó la cancha en este momento tan difícil que le está tocando atravesar por la muerte de su padre.

Dalma Maradona disparó contra la revista Caras por la tapa que publicó tras la muerte de Diego Maradona:

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe escribió un duro mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras! Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!".

La defensa de la revista Caras luego de la bronca de Dalma Maradona:

A través de un comunicado, Héctor Maugeri -vicedirector de la revista Caras- se defendi de los dichos de Dalma Maradona y comentó: "La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos. Traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuche hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: 'Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió su sueño'".

"Claudia, de manera respetuosa me escribió a mi Whatsapp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como "EL BABU". Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela", añadió Maugeri.