Yofra reafirma su lucha contra la reforma laboral y promete medidas de fuerza

En un contexto de creciente tensión por la reforma laboral que se discute en el Congreso, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, reafirmó su postura de firme oposición al proyecto que, según él, busca "hacer retroceder 200 años los derechos laborales". Durante la presentación de la Lista Azul, única lista presentada para las próximas elecciones de la Federación, Yofra destacó la importancia de fortalecer la conducción sindical para enfrentar las políticas del gobierno y las patronales.

"Ojalá que la movilización de la CGT sea el punto de partida para un plan de lucha", afirmó Yofra, al tiempo que sostuvo que no será suficiente con movilizaciones o el diálogo. "Hay que hacer huelga", advirtió.

En su discurso, el sindicalista subrayó que las medidas de fuerza son esenciales para frenar lo que considera un retroceso en los derechos laborales. “Vamos a hacer todo lo necesario para que los legisladores no aprueben la reforma", aseguró, haciendo hincapié en la relevancia de la organización sindical y la huelga como herramientas para la defensa de los derechos laborales.

La presentación de la Lista Azul se realizó el 17 de diciembre, al cierre del plazo para oficializar listas ante la Junta Electoral. En el evento, Yofra agradeció a la Junta Electoral por su labor y destacó los logros alcanzados durante su gestión, como la defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil y la profundización de la democracia sindical.

Las elecciones para renovar las autoridades de la Federación se celebrarán el próximo 5 de marzo de 2026, mediante voto directo y secreto, en 51 urnas distribuidas por todo el país. Yofra, acompañado de representantes de los sindicatos que conforman la organización, expresó su compromiso de seguir luchando por lo logrado en los últimos 20 años. "Sin la organización sindical y sin la huelga, no hubiéramos logrado salarios que nos permitan vivir dignamente", concluyó.