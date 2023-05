Mundial Sub 20 en Argentina: una por una, las sedes

El próximo 20 de mayo comenzará una nueva edición del Mundial Sub 20. Cuáles son las sedes del certamen.

Falta muy poco para que arranque el Mundial Sub-20, que en este caso se va a disputar en nuestro país luego de la decisión que tomó la FIFA para que Argentina se hiciera cargo de la organización del certamen tras haberle bajado el pulgar a Indonesia. Por este motivo, los dirigidos por Mascherano se clasificaron inmediatamente a este torneo internacional del cual intentarán ser protagonistas. Cuáles serán las sedes que albergarán los partidos de este campeonato juvenil.

Mundial Sub 20 en Argentina: una por una, las sedes

El gran evento comenzará el próximo 20 de mayo y finalizará el 11 de junio. Luego de la inspección por parte de directivos de la FIFA se determinó finalmente la elección de cuatro sedes que albergarán los encuentros del Mundial Sub-20 2023.

Vale la pena recordar que algunos de los estadios que no recibirán al torneo mundial no tuvieron el visto bueno debido a que el reglamento de la competencia indica que durante el certamen estos escenarios deportivos no pueden recibir ningún juego que no sea parte del Mundial. Por esta razón, varios recintos tuvieron que olvidarse de la posibilidad de albergar un encuentro mundialista.

¿Cuáles son las sedes?

Las ciudades sede de los partidos de este evento internacional son: La Plata, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan. Es importante agregar que Argentina ya había organizado esta justa internacional en el 2001, bien recordada por los fanáticos debido a la gran conquista del conjunto nacional en una festejada edición que tuvo a figuras como Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Andrés D'Alessandro y Maxi Rodríguez, entre otros.

El estadio Madre de Ciudades será el escenario donde se disputará el partido inaugural el 20 de mayo, y además recibirá dos partidos de la Selección Argentina. El estadio Diego Armando Maradona, por su parte, será el recinto en el cual se disputará la gran final de este torneo en compañía del choque por el tercer lugar. Los otros dos estadios seleccionados fueron el San Juan del Bicentenario y el Malvinas Argentinas, en la bellísima ciudad de Mendoza.

¿Cuál es el fixture que tendrá la Selección Argentina?

El equipo nacional forma parte del grupo A del torneo y jugará en las siguientes fechas: