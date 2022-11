Shakira le bajó el pulgar a Qatar y no cantará en la apertura del Mundial

La cantante colombiana no será parte de la apertura de la Copa del Mundo el próximo domingo 20 de noviembre. Shakira se bajó tras las declinaciones de Dua Lipa y Rod Stewart.

Shakira puso fin a las especulaciones y desde su equipo informaron que la cantante no formará parte de la ceremonia de apertura de la vigésimo segunda competencia mundial de fútbol. El evento se dará en el estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad Jor, antes del partido entre las selecciones de Perú y Qatar.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", informó la periodista Adriana Dorronsoro en un programa de TV español. La intérprete de hits mundialeros como Waka Waka y La La La recibió duras críticas en las redes sociales por haber aceptado en primera instancia ser parte de la ceremonia, cuando varios de sus colegas habían publicado su negativa a ser parte porque se trata de un país que no respeta los derechos laborales de las personas y tiene leyes que avalan la tortura y el asesinato de mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

"Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo", expresó Dua Lipa sobre las especulaciones de la prensa ante su posible participación en la apertura del Mundial 2022. Y agregó: "No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar. Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Con amor, Dua".

La canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué

La icónica cantante lanzó su canción Monotonía hace algunas semanas y no quedaron dudas de que la letra de la misma estaba inspirada en la reciente separación de la artista del padre de sus hijos, Milan y Sasha. "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", comienza la canción de Shakira alusiva a su ruptura con Piqué. Y sigue con algunos dardos hacia el futbolista español: "Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía".