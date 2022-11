Se robó una bandera en vísperas del partido de Argentina y su excusa se volvió viral

Un joven fue captado por las cámaras de seguridad mientras quitaba una bandera de Argentina de una casa y dio una insólita explicación que generó tendencia en redes.

La fiebre mundialista se apoderó de millones de hinchas y fanáticos en todo el mundo, motivo por el que las fotos con desafíos, cantos y apoyo a la selección se adueñaron de las redes sociales. Sin embargo, recientemente se viralizó el testimonio de un joven que fue captado por las cámaras de seguridad robando una bandera de una casa y dio un insólita explicación.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Azul, donde una familia reportó que alguien había robado la bandera de Argentina que colgaron para demostrar su apoyo a la Selección. Luego de revisar las cámaras de seguridad, salió a la luz que el autor del robo, realizado en las vísperas del partido de Argentina contra México el pasado sábado 26 de noviembre, fue un joven que no tardó en ser identificado.

Luego de ver que su imagen en el momento del robo estaba recorriendo grupos de su ciudad y varias redes sociales, el joven decidió contactarse con la familia y les explicó los motivos de su accionar. "Perdón señor o señora, fui yo", empezó por reconocer el joven y luego aclaró que todo se debía ni más ni menos que a una cábala.

"Fue por cábala. Para la Copa América saque una bandera de una casa y salimos campeones. Ayer hice lo mismo y ¿qué pasó? ganamos", confesó el joven del que no se reveló el nombre para mantener su privacidad. Además pidió: "Cofíe, crea, no sé".

Por último, el joven sentenció su mensaje con la promesa de devolver la bandera una vez que finalice el Mundial Qatar 2022. "Cuando todo termine te la devuelvo. Tanto quilombo por una bandera. ¡Aguante Argentina", cerró y su testimonio se volvió viral en las redes sociales.

Se escapó al telo antes del partido de Argentina y tuvo el peor final

Una desopilante historia tuvo lugar en las redes sociales y fue relatada por una mujer, quien se sorprendió tras haber encontrado la camioneta de su pareja en la puerta de un albergue transitorio. Esta situación despertó todo tipo de reacciones y se volvió viral en Twitter.

Horas después de que la Selección Argentina perdía contra Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022, ocurrió un episodio inesperado. Una mujer se encargó de contarlo en su cuenta de Twitter: "Si se sienten mal porque perdió Argentina, les cuento que yo hoy encontré la camioneta de mi marido en la puerta de un telo muy económico", indicó para la sorpresa de todos.

La gente se mostró tan sorprendida, que interactuó con la autora del tuit y el posteo se viralizo a las pocas horas, con infinidad de reacciones. Más de 124 mil me gustas tuvo la insólita experiencia en contexto de Mundial.

Aunque no lo dijo, se presume que inmediatamente la mujer cortó su relación con su pareja, y los usuarios de Twitter no desaprovecharon el momento para expresar su opinión al respecto. "Asco los hombres"; "Pregunta seria, ¿No esperaste hasta que salga? No para hacer lío, pero para la certeza y para que no te lo pueda negar”, fueron algunos de los comentarios.