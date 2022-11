La esposa de Ángel Di María causó conmoción al hablar de la salud de su hija: "Cruzar los dedos"

Jorgelina Cardoso contó cómo fueron los primeros meses de vida de su hija Mía. La esposa de Ángel Di María habló al respecto pocos días antes del primer partido de Argentina en el Mundial.

La esposa del jugador de fútbol Ángel Di María contó cómo vivió los primeros meses de su hija Mía, quien nació prematura. Jorgelina Cardoso dio detalles de las situaciones difíciles que la pareja debió afrontar en aquel momento.

"Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo", comenzó su descargo la esposa del futbolista en diálogo con Jésica Cirio para Mujeres de la Selección.

Cardozo contó que en aquel momento su mamá y su suegra acudieron a la ciudad donde ella y su familia estaban para acompañarla en ese proceso. "Me internaron y a la semana nació Mía. Mi mamá y mi suegra querían venir para estar conmigo, pero no quise", agregó la madre de las hijas de Di María. Y cerró: "Cuando a mí me pasa algo fuerte me hago como un bicho bolita, me la arreglo sola y lo soluciono. No quiero que sufra el otro. Entonces dije ‘ustedes quédense ahí’. A mí me gusta estar con la gente que quiero cuando estoy bien".

La joven aclaró que cuando está mal necesita estar sola, a pesar de que estaba con su esposo en ese momento. "Queríamos estar solos. Nos pasó eso. Muy raro. Fueron dos meses”, finalizó.

Jesica Cirio sobre el proyecto que lleva adelante por el Mundial 2022

La conductora de La Peña de Morfi se animó a dar un paso más en su carrera y fue la encargada de entrevistar a la esposas de los jugadores de la Selección Argentina por el Mundial 2022. "No puedo estar más orgullosa de este proyecto que se hizo realidad en donde vamos a conocer las historias de las mujeres de los jugadores de la selección Argentina", resaltó Cirio en diálogo con Caras.