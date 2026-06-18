Mundial 2026: cómo fue evolucionando la camiseta de la Selección Argentina a través del tiempo

La camiseta de la Selección Argentina fue cambiando a lo largo de los años, no solamente por decisiones estéticas vinculadas al diseño, sino también por las transformaciones que fue atravesando la sociedad argentina a lo largo de estos últimos 100 años. Por esta razón, no son unas simples camisetas de fútbol: también pueden leerse como documentos históricos capaces de contar la historia de un país.

En este sentido, la camiseta argentina no solo refleja la evolución del fútbol, sino también las transformaciones culturales, económicas y estéticas que se vivieron durante todas estas décadas. Desde los diseños formales que se parecían a una camisa de trabajo, hasta las más modernas, que transmiten valores de igualdad de género, cada camiseta cuenta algo más que una historia deportiva.

Cómo fue evolucionando la camiseta de la Selección Argentina a través de los años

1930: una camiseta para representar a una nación

La camiseta utilizada por Argentina durante el primer Mundial de la historia, disputado en Uruguay en 1930, era muy distinta a las que conocemos hoy. Tenía mangas largas, un corte recto, colores poco saturados y un cuello que recordaba más a una camisa formal que a una prenda deportiva moderna.

Cómo fue cambiando la camiseta argentina a través del tiempo.

No había grandes logos, campañas de marketing ni estrategias comerciales detrás de su diseño. En esa época, el fútbol todavía no era una industria global y la camiseta funcionaba principalmente como un símbolo de representación nacional. Argentina, al igual que muchas otras naciones jóvenes, todavía estaba construyendo su identidad colectiva y el deporte formaba parte de ese proceso.

1958: la modernización llega al fútbol

Tres décadas más tarde, la camiseta mostraba un cambio muy notorio. Durante los años cincuenta, Argentina experimentó un fuerte proceso de urbanización, crecimiento del consumo y expansión de los medios de comunicación.

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La moda comenzó a privilegiar la practicidad y la funcionalidad, alejándose de las siluetas más rígidas y formales de décadas anteriores. Esa transformación también se trasladó al fútbol. La camiseta de 1958 incorporó mangas cortas, un cuello más simple y una estructura mucho más deportiva. Por primera vez, la prenda parecía haber sido diseñada específicamente para jugar al fútbol y no adaptada desde otros códigos de vestimenta.

1986: la influencia de la cultura pop y las celebridades

Los años ochenta marcaron el comienzo de una nueva etapa para el deporte. La expansión de la televisión internacional y la explosión de las estrellas del pop permitió que figuras como Diego Maradona trascendieran el ámbito futbolístico y se transformaran en celebridades reconocidas en todo el mundo.

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La camiseta campeona del Mundial de México 1986 refleja ese cambio: los escudos, logos y elementos visuales adquieren mayor protagonismo y la identidad gráfica comienza a ocupar un lugar central. La camiseta ya no representa solamente a un país, sino también a una figura, una marca y una imagen capaz de circular globalmente.

1994: maximalismo, publicidad y cultura visual

Pocas camisetas representan tan bien el espíritu de los años noventa como la camiseta suplente utilizada en el Mundial de Estados Unidos 1994. La década estuvo marcada por la globalización, el auge de las marcas y una estética mucho más llamativa. Los diseños comenzaron a incorporar patrones geométricos, contrastes más fuertes y detalles pensados para destacar tanto en los estadios como en las transmisiones televisivas.

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Las franjas se volvieron más anchas, los cuellos más voluminosos y aparecieron estampados geométricos integrados en la tela que generaban sensación de movimiento visual. Era una época donde el diseño buscaba captar atención constantemente.

Su impacto fue tan grande que Adidas decidió relanzarla décadas después. En 2025, esta camiseta fue reversionada idéntica, y en 2026 volvió a salir modificada en colaboración con la revista de skate mas famosa del mundo, Trasher, fundada por un argentino, cuyo hijo lanzo una campaña especial en colaboración con Adidas y la AFA, entre las cuales se encontraba esta camiseta.

2022: identidad y nuevos códigos culturales

La camiseta suplente del Mundial de Qatar 2022 marcó otro punto de inflexión. Por primera vez, el diseño rompió con los tradicionales tonos azules para incorporar el color violeta como protagonista. La elección no fue casual: en una época donde las marcas buscan conectar emocionalmente con las nuevas generaciones, los diseños también buscan transmitir conceptos, valores e identidades visuales.

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2026: una era marcada por la nostalgia

La tendencia continuó en modelos posteriores, donde comenzaron a aparecer referencias culturales más explícitas. La camiseta alternativa de 2026, por ejemplo, incorporó elementos inspirados en el fileteado porteño, uno de los lenguajes visuales más reconocibles de Buenos Aires, que evoca una nostalgia por el tiempo vivido. Hoy las marcas ya no buscan necesariamente inventar algo nuevo, sino reinterpretar a todo eso que ya tiene una historia.

Cómo fue cambiando la camiseta argentina a través del tiempo.

Mucho más que una camiseta

La historia de la camiseta argentina demuestra que la moda y el deporte nunca existen aislados de su contexto. Los cambios en los materiales, los colores, las siluetas y los detalles reflejan transformaciones más profundas vinculadas a la cultura, los valores de la época, la tecnología, los medios de comunicación y las formas de consumo. En conclusión, la camiseta argentina no cuenta únicamente la historia del fútbol, sino también cómo fuimos cambiando como país.