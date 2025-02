Tienen favoritos: ¿por qué los mosquitos pican más a ciertas personas que a otras?

Los mosquitos tienen cuatro víctimas preferidas

Las elevadas temperaturas más la presencia de grandes caudales de lluvias provocan que se generen contextos en los cuales el mosquito dispone de escenarios ideales para reproducirse. Aunque no todas las personas que se cruzan son víctimas potenciales de recibir una picadura, debido a que el insecto cuenta con un criterio bastante particular para llevar a cabo la succión de sangre.

Al momento de planificar una actividad al aire libre en algún espacio con gran presencia de vegetación, se considera la compra de repelentes para alejar lo más que se pueda a los mosquitos y así evitar el desarrollo de picaduras sobre distintas partes del cuerpo. Sin embargo, al igual que las personas, estos cuentan con ciertas víctimas que las consideran ideales al avanzar en su ataque.

"Para encontrarnos, los mosquitos detectan señales como temperatura, humedad y compuestos volátiles que liberamos al exhalar y a través de nuestra piel", expresan desde El Gato y La Caja. Hay cuatro criterios que estos insectos consideran al momento de elegir una víctima para poder encontrar la sangre que necesitan.

¿Cómo los mosquitos eligen a su presa?

Microbiota: hay bacterias presentes en nuestra piel que producen sustancias que liberan cierto olor al entrar en contacto con el aire. Estos pueden variar dependiendo la zona del cuerpo y permite entender por qué ciertas personas sufren picaduras en algunas partes pero no en otras.

Dieta: lo que uno come también afecta a nuestro olor corporal y genera atractivo o no en los mosquitos.

Embarazo: el aumento de la taza metabólica y más producción de calor generan que las personas gestantes sean atractivas para el mosquito.

Infección por malaria: el parásito que genera esta infección provoca que el cuerpo sufra modificaciones en los factores fisiológicos y provocan una mayor atracción de los mosquitos.

Mosquitos: cómo eliminar los criaderos

El mosquito es uno de los insectos que dispone de una serie de facilidades al momento de reproducirse porque puede hacerlo tanto en aguas limpias como en aquellas que se encuentren contaminadas. También es importante destacar que las hembras pueden dejar sus huevos en lugares que se encuentran dentro del hogar. Es por ello que es necesario prestar especial atención a determinados objetos.

Para evitar la reproducción de los mosquitos, se aconseja vaciar aquellos recipientes que contengan agua estancada. Por lo general, este insecto se asienta en lugares donde no hay mucha movilidad. Esto genera que las macetas, frascos o cualquier otro objeto que permita juntar líquido y no se use con frecuencia se vuelva en un criadero ideal. Lo más seguro es voltearlos para eliminar la amenaza para siempre.