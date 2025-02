Canchera y cómoda: los looks que no fallan en la ola de calor

Los colores claros reflejan el sol y te ayudan a mantenerte fresca.

El verano en Argentina no perdona, y con temperaturas que superan los 38°, armar un outfit que sea fresco, cómodo y a la moda parece una misión imposible. Pero no te preocupes, porque con estos tres tips infalibles podés lucir genial sin sufrir el calor agobiante. Tomá nota y preparate para brillar incluso en los días más calurosos.

1. Elegí telas que respiren

El primer paso para combatir el calor es elegir bien las telas de tus prendas. No es lo mismo usar telas sintéticas, que dificultan que tu piel respire, que otras que sí te lo permiten. Materiales como el lino y la gaza son tus mejores aliados en estos días.

La principal ventaja de estas telas es que son livianas, transpirables y permiten que el aire circule, lo que ayuda a mantener tu cuerpo fresco ¡Incluso podés sumar alguna prenda tejida!

Optá por indumentaria holgada, como shorts, pantalones amplios, camisas sueltas o tops que no se ajusten demasiado al cuerpo. La idea es evitar la sensación de ahogo y reducir la transpiración. Recordá: menos es más cuando el termómetro se dispara y lo último que queremos es lucir desarregladas.

2. Apostá por colores claros

Los colores no solo son clave para definir tu estilo, sino también para enfrentar el calor. No es un mito que aquellos tonos claros, como el blanco, el beige o los colores pasteles, reflejan la radiación solar,mientras que por otro lado los colores oscuros, como el negro, la absorben. Esto hace que los colores claros sean ideales para mantenerte fresca durante la ola de calor.

El lino y la gaza son telas ideales para días de calor extremo.

Un vestido blanco, una camisa beige o unos pantalones claros pueden ser la base perfecta para un look veraniego y funcional. Además, los colores claros transmiten una sensación de frescura y liviandad, ideal para los días de calor extremo.

3. Sandalias: tu calzado amigo

Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren con las altas temperaturas. Por eso, elegir un calzado adecuado es fundamental. Las sandalias son la opción perfecta para estos días, ya que permiten que tus pies estén ventilados y libres.

Las sandalias son el calzado perfecto para enfrentar las altas temperaturas con estilo.

Podés optar por sandalias altas para un look más elegante o por modelos bajos para un estilo casual. Lo importante es que el pie esté al descubierto y cómodo. Además, las sandalias son versátiles y combinan con prácticamente cualquier outfit veraniego.

Bonus track: accesorios que suman frescura los días calurosos

Además de estos tres tips, no te olvides de los accesorios. Unos buenos lentes de sol y una gorra no solo te protegen del sol, sino que también completan tu look y lo hacen más funcional.

No hay como una buena gorra y unos lentes de sol.

Los lentes de sol, en particular, son un must: además de proteger tus ojos, le dan un toque de estilo a cualquier outfit. Podés elegir algún modelo vintage que ahora están super en tendencia, y de paso, contribuís a la moda circular.