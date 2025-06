No son tacos: los únicos 3 zapatos que necesitás para ir a la oficina este invierno 2025, según expertos en moda.

Existen tres zapatos que no te pueden faltar en tu guardarropas para ir a la oficina este invierno 2025. Es muy común que a la hora de comprarse ropa o calzado, se caiga en elegir prendas y zapatos que son simplemente modas pasajeras, pero que después no te combinan con nada. Como consecuencia, terminan en un rincón del placard sin usarse, y cuando tenés que pensar que ponerte para ir a trabajar, sentís que no tenés nada.

Si esto resuena con vos, estos consejos de expertos en moda para elegir zapatos a la hora de ir a trabajar te van a ser muy útiles. Es fundamental que te armes un armario cápsula con prendas y zapatos que sí o sí necesitás, de modo que te duren muchos años y no tires el dinero. Y no: no necesariamente tienen que ser zapatos con taco, incómodos y que nunca terminás usando. Por el contrario, esta forma inteligente de hacer compras te va a ayudar a que te sea más fácil pensar combinaciones de outfits, que no solamente sean estéticos y elegantes, sino que también sean funcionales y cómodos para ir a trabajar.

Los únicos 3 zapatos que necesitás para ir a la oficina este invierno 2025

1. Ballet flats (ballerina shoes)

Las ballet flats, también conocidas como ballerina shoes (zapatos de bailarina) son el calzado número uno en tendencia del momento, especialmente en Europa. Son históricamente conocidas como chatitas y fueron furor en la década del 2010. Es un calzado femenino, dulce y delicado, que imita las zapatillas de ballet que usan las bailarinas: planas, con el empeine al descubierto y con un moño en la punta. "Especialmente en entornos más formales, es una forma ingeniosa de incorporar un toque de estilo”, dice Arabella Barros, directora de diseño de John Fluevog Shoes, en diálogo con Real Simple.

Zapatos para ir a la oficina este invierno 2025.

2. Zapatos Mary Jane

Los zapatos Mary Jane son un estilo de calzado originalmente diseñados como zapatos escolares para niñas. Son un clásico desde hace décadas, y con el correr de los años, se fueron convirtiendo en un básico para mujeres adultas. Tienen una parte abierta en la zona del empeine y se abrochan por encima con una hebilla o botón. "Esta silueta tiene un aire estructurado pero suave. Pensá en un minimalismo parisino refinado. Son un zapato plano, elegante, que transmite intención y prolijidad, no un look casual o despreocupado", dice Sabrina Morin, estilista personal y fundadora de The Closet Compass.

Zapatos para ir a la oficina este invierno 2025.

3. Mocasines (loafers)

Los mocasines son un calzado plano, estructurado y clásico que no te puede faltar en el placard. Son versátiles y resisten a todas las modas, ya que te aportan elegancia sin necesidad de tener un taco. Hacen que tu look se vea prolijo, formal y atemporal. "Combinan bien con faldas midi, faldas lápiz o pantalones de pierna ancha. La clave está en cómo terminás el conjunto. Elegí telas prolijas, cinturas definidas y líneas limpias en la parte superior", cierra la experta en moda.

Zapatos para ir a la oficina este invierno 2025.

El pantalón elegante que va a ser tendencia este invierno 2025

Si ya te cansaste de los pantalones sastreros y los jeans y querés innovar, tomá nota. Los pantalones de corderoy van a ser tendencia este invierno 2025 y ya se están viendo en redes sociales como Pinterest. Este año, según especialistas del rubro de la moda, otro tipo de pantalón va a ser el gran protagonista tanto en los guardarropas masculinos como femeninos. Se va a usar en versiones de tiro bajo, medio y alto y en distintos colores.

El pantalón de corderoy es un comodín infaltable de climas fríos. Se destaca por su suavidad y su capacidad de abrigarte. Esta temporada, se impone en una amplia paleta de colores: desde los clásicos negro, azul marino, marrón y beige, hasta opciones más llamativas como bordó, naranja o verde oliva. Es una prenda sumamente versátil, perfecta para combinar con suéteres, tapados, camperas de cuero o poleras de lana. Además, hay modelos para todos los gustos, desde los más ajustados hasta rectos o con corte acampanado.