Las únicas 5 prendas en tendencia que necesitás para ir a trabajar este invierno 2025.

Existen 5 prendas infaltables para todas las mujeres que sí o sí necesitás tener en tu placard para este invierno 2025. Si sos de las que les cuesta pensar qué ponerse a la mañana antes de ir al trabajo o a la facultad, estos tips te van a ayudar a planificar tus outfits para la oficina o tu lugar de estudio. Además, lo mejor es que te va a ayudar a ahorrar más plata y evitar gastar en ropa que no necesitás.

En plena crisis económica, es importante saber invertir en prendas básicas, atemporales, combinables y que realmente vayas a usar. Es por esto que los expertos en moda aconsejan comprarse poca cantidad de ropa, pero que sea de buena calidad, dure y sea lo más clásica posible. Estas son las 5 prendas que según editores de moda vas a necesitar para este 2025. Arriba de estas, podés agregarles el abrigo que quieras, como una campera puffer o un tapado de pana.

5 prendas infaltables para este invierno 2025

1. Blazer negro oversize

"Sin importar la temporada, siempre elijo un blazer elegante como este estilo con botones para completar mi look de oficina. Me encantan los tonos neutros, como el negro o el beige, para poder usarlo todo el año, pero este viene en 22 colores y texturas increíbles. Lo combino con una remera blanca, pantalones y mocasines en invierno, y me lo pongo arriba de un mini vestido en verano", dice Gabriella Maestri, redactora de compras, en diálogo con Real Simple. Lo ideal es que sea un blazer forrado y estructurado.

2. Camisa oversize abotonada

Las camisas son otro básico que no te puede faltar. Se aconseja que tengas dos: una blanca y otra celeste. "Las capas son mis mejores amigas en la oficina, y una camisa oversize es mi prenda infaltable. Es una de las más versátiles que tengo en el armario: la puedo usar abierta sobre un top o bodysuit, abotonada sola, o incluso atada sobre los hombros. Esta tiene el largo perfecto: relajada, con un aire informal, pero no tan larga como para parecer un vestido. Además, es muy fácil de vestir tanto de forma casual como elegante", dice Jamie Fischer, redactora de compras.

3. Cárdigan clásico

Los cárdigan, esos clásicos saquitos con botones, preferentemente de lana, son otro infaltable. Ideal que tengas al menos uno en un color neutro como blanco, negro, beige, marrón o gris. "Siempre tengo frío en la oficina, así que necesito capas, incluso en verano. Un cárdigan es la opción perfecta, porque se ve más elegante que un buzo y no es tan voluminoso como una campera. Me encanta un estilo clásico con cuello redondo como este, para usar sobre camisas abotonadas, blusas de manga corta o cualquier otra prenda", dice Lauren Taylor, redactora de compras.

4. Pantalones de tiro alto

"Los pantalones de tiro alto adecuados te sirven para todas las estaciones. Me encantan estos porque tienen un corte relajado y una tela liviana que no se siente fina (lo que significa que puedo usarlos del verano al otoño). Para el trabajo los combino con slingbacks y una camisa, y el fin de semana los uso con zapatillas y una camisa oversize", dice Shalwah Evans, editora de compras. Lo ideal es que tengas uno negro, y si querés, también uno gris, beige o marrón.

5. Trench de lluvia

Los trench también están muy de moda, no solo para los días de lluvia, sino para cualquier otro. "Puedo estar usando el outfit de trabajo más lindo y estiloso, pero si está escondido debajo de un abrigo voluminoso y feo, es como si estuviera yendo a la oficina en jogging. Me encanta la simplicidad del trench Noa de The Drop y su versatilidad. Me lo puedo poner encima de casi cualquier estilo o combinación de colores (¡incluso en verano cuando el aire acondicionado de la oficina está a todo lo que da!), y hace que el conjunto se vea automáticamente más elegante", dice Steph Osmanski, redactora de comercio en hogar. Podés conseguirlo en beige o en un tono más grisáceo.