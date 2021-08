El gesto de Antonela Roccuzzo a Wanda Nara que sorprendió a Messi e Icardi en PSG

Luego de la salida de Lionel Messi a PSG, su esposa Antonela Roccuzzo tuvo un gesto hacia Wanda Nara que captó la atención de las redes sociales. Qué fue lo que pasó.

Lionel Messi es noticia en todo el mundo. Tras no haber podido llegar a un acuerdo con Barcelona para firmar un nuevo contrato, el crack arregló su vínculo con PSG y debió trasladar a toda su familia a París. Y luego, los rumores de un posible enfrentamiento entre su esposa Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, pareja de Mauro Icardi, estallaron. Sin embargo, en las últimas horas hubo un gesto de la rosarina hacia la modelo que dio que causó impacto en las redes sociales.

Todo parecía ser alegría en Francia con la llegada de Messi. La gente de París Saint-Germain lo recibió con los brazos abiertos y los mensajes de los futbolistas del plantel también lo hicieron notar en Twitter e Instagram. De todas formas, en diversos medios de chimentos aseguraron que Antonela y Wanda se habían sacado chispazos hace un tiempo.

Además, y poco antes del Mundial de Rusia 2018, Icardi se quedó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina y se instalaron versiones de que Messi y otros históricos del plantel no lo querían: “Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro ‘9’ de la Selección y es el ‘9’ de Jorge Sampaoli. Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar".

Wanda Nara y Antonela Roccuzzo desmintieron los rumores de una pelea con un curioso gesto.

Más de tres años después, Messi e Icardi se reencontraron en PSG, y también así lo harán Antonela y Wanda. Consciente de esto, la modelo y representante del delantero comenzó a seguir en Instagram a la esposa del ex-Barcelona. Pese a que en las últimas horas hubo varias versiones de que no le respondería de la misma manera, la rosarina también le dio un "follow".

Antonela Roccuzzo comenzó a seguir en Instagram a Wanda Nara.

Las reacciones de las redes sociales tras el gesto de Antonela Roccuzzo a Wanda Nara

Messi reveló cómo se enteró de su salida de Barcelona y qué impacto tuvo en Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

Lionel Messi reveló en una entrevista cómo fue que recibió la noticia de que no seguiría en Barcelona: "Vino mi papá a mi casa a comunicármelo porque a la mañana se había reunido temprano con Laporta. Ahí vino el bajón". Luego, indicó cómo se lo tomaron su esposa y sus hijo: "Se lo conté a Antonela. Lloramos y nos amargamos. Después nos pusimos a pensar cómo decírselo a los nenes, porque en diciembre les habíamos dicho que nos íbamos a quedar y a seguir en Barcelona. Sabíamos del golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago".

"Nos costó dormir y descansar en todos estos días porque estábamos ansiosos por la incertidumbre de lo que iba a pasar después del comunicado del club, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos nada definido", reconoció Messi.

Por otra parte, Leo resaltó que su mayor preocupación era Thiago, su hijo mayor, a quien le costó mucho más procesar el cambio: "Muchas veces pensamos demasiado y los chicos lo asimilan y lo aceptan de una manera que no pensamos. Conociéndolo, sé que Thiago es como yo y lo lleva por dentro sin expresarlo, pero tampoco es nada grave. Demuestra que está feliz, contento y preparado. Se van a adaptar como se adaptan a todo. Será una buena experiencia para él. Le servirá para crecer a nivel personal, para seguir formándose y seguramente estaremos espectacular los cinco. Y yo encantado de estar en este club".