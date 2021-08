Mercedes Morán se hartó y habló de su cruce con Montaner: “Se ofendió”

La actriz hizo referencia a la contundente respuesta que recibió por parte del músico tras un comentario que había hecho sobre La Voz Argentina.

Mercedes Morán se expresó recientemente sobre el cruce virtual que tuvo con el cantante Ricardo Montaner hace algunas semanas, cuando ella lanzó una crítica hacia el reality donde el músico trabaja. En un reportaje radial, la actriz se explayó sobre el tema y explicó que no hubo animosidad alguna para con el cantautor ni con su familia, sino que su tweet fue sacado de contexto.

“Mirar La Voz a la noche es una manera de hacernos compañía entre los que estamos solos. Fue espontáneo, un grupo de amigos con mi hija a la cabeza. Lo hacemos con buena onda y humor. No todas las noches tengo la posibilidad de relajarme. Es una manera de estar juntos sin poder estarlo”, expresó Morán en alusión al grupo de celebridades y periodistas que destina cada noche a emitir sus opiniones sobre el reality por Twitter, conformado por Ingrid Beck, María Florencia Freijo, su hija Mey Scápola, entre otras.

En esas circunstancias, la actriz publicó: “Me aburre la familia” y Montaner no dudó en responderle que no esperaba eso de ella. “Me sorprendió que él estuviera tan atento a comentarios, la verdad es que me pareció increíble. Fue un malentendido. Sacado de contexto se puede pensar que hablaba de su familia, pero yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general, en tono de joda”, continuó su descargo Mercedes.

“Él se ofendió un poco y después sus fans empezaron a atacarme un poco, pero no, imaginate, es todo con humor y nada que ver. Yo, inmediatamente, le contesté porque lo adoro. Con esta gente, más que quererlos, hay que adorarlos”, remató la artista y así dejó en claro que no le gustó la respuesta de Montaner, en la que demostró el mal carácter y la poca paciencia que tiene.

Los respuesta de Montaner al tweet de la actriz

A los pocos minutos de la publicación de Morán, el intérprete de La Gloria de Dios le hizo saber su desilusión por las palabras que leyó. “Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su mujer) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”. Por su parte, la actriz respondió: “Yo te adoro, Ricardo”.