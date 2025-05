¿Qué hago si me transfieren dinero a Mercado Pago por error?

Qué si recibo un transferencia por error

Puede suceder que alguna persona se confunda y cometa el error de transferir una suma de dinero a una cuenta que no era la destinataria original. Esto para algunos es tomado como un golpe de suerte, pero también existe la posibilidad de que se trate de una maniobra de estafa o incluso el robo de identidad en Mercado Pago por haber sido vulnerada la seguridad de la aplicación.

La aplicación de manera instantánea suele notificar cuando hay un depósito de dinero que en algunos casos puede provocar cierta sorpresa. No es algo que pasa con frecuencia, pero un error al escribir una letra del alias o colocar mal un número del CVU o el CBU da pie a que el monto se desvíe del camino original que debía realizar. Un accidente que genera dolores de cabeza en quien hizo la transacción económica.

"Ualá con 'inconvenientes momentáneos' en la sección Dólares con Ualintec Capital: muestra saldos incorrectos. Muchos usuarios reportaron que les aparecieron unos US$ 8.277,6 en su cuenta en dólares y luego pasó a cero", expresaron desde FinanzasArgy, como figura el usuario de X (Ex Twitter). Algunos realizaron el movimiento de dinero a cuentas bancarias pero no tuvieron éxito, otros convirtieron al peso y en determinados casos se produjo un bloqueo de la cuenta sin posibilidad de ingreso.

Lo que le sucedió a Ualá es un error de sistema, debido a que el saldo no se encontraba depositado en las cuentas, pero un fallo mostraba todo lo contrario. Sin embargo, hay otros sucesos, como suele registrarse en Mercado Pago en los que la cuenta recibe un depósito de dinero de una persona desconocida. Lo mejor es no tocar ese dinero, ya que se podría tratarse de una confusión o de una estafa.

En caso de un error, se puede anular la transferencia yendo al menú de actividad, seleccionar la operación y apretar la opción que permita cancelar el movimiento de dinero. Aunque esto se encuentra sujeto a la buena voluntad de la persona que recibió el saldo. Por otro lado, en lo que respecta a las estafas, suele suceder que se recibe un pedido para que transfieran el saldo pero a otra cuenta. Este movimiento luego sufre una notificación de un tercero hacia Mercado Pago para anular la transacción. La empresa al no encontrarlo va a generar un crédito y la estafa queda consumada.

"Si no puedes contactar al remitente o no obtienes respuesta, puedes abrir un reclamo en la plataforma de Mercado Pago para reportar el error", expresan desde la aplicación. De esta manera, se deja asentado que se recibió un saldo de dinero que no era esperado y que tampoco uno tiene la intención de mantenerlo en su posesión. Solo restará esperar que haya un veredicto y que la transferencia se anule.

¿Por qué cambió de color Mercado Pago?

Desde hace unos días, varias personas se manifestaron en las redes sociales de que creyeron haberse confundido de aplicación al momento de pagar diferentes compras y servicios porque notaron a Mercado Pago con un color amarillo. Sin embargo, no hubo ninguna equivocación porque desde la plataforma señalaron que a partir de mayo dejarán de hacer uso del azul para mudarse al nuevo tono.

"Mismo logo, nuevo color. Mercado Pago ahora es amarillo para reflejar lo que siempre fuimos: el ecosistema de soluciones financieras de Mercado Libre que impulsa el crecimiento de millones de personas en la región", expresaron desde Mercado Pago en cada una de sus redes sociales. "Este cambio no modifica la experiencia de uso. Los usuarios van a poder seguir usando su cuenta digital y herramientas de cobro tal como lo hacen siempre", agrega el comunicado. La intención es unificarse para que todo forme parte de un mismo ecosistema.