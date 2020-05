Tras militar la anti cuarentena, Cristina Pérez lloró en vivo por un muerto de coronavirus

La periodista macrista Cristina Pérez tomó en los últimos días una fuerte postura anti cuarentena. Ya sea en conversación con el infectólogo Pedro Cahn o con Sergio Berni, la conductora arremetió con la convicción de que el aislamiento debía terminar. Por lo menos, hasta anoche, cuando lloró en vivo al enterarse del fallecimiento de un hombre por coronavirus.

La victima mortal, conocida como José, hace unos días había dado una serie de declaraciones a uno de los cronistas de Telefe que se encontraba en una clínica haciendo una guardia periodística.

“No sé cómo me contagié. No tenía síntomas, ni siquiera fiebre. Vine al hospital con mi hijo y mi hija acá y me dijeron que tenía que quedarme internado. Me hicieron los estudios y me dijeron que podía ser un posible virus y ayer me lo confirmaron. Ahora vamos a ver lo que pasa”, comentó José.

Al conocer la noticia del fallecimiento del entrevistado, desde el noticiero, Rodolfo Barili expresó: “Le mandamos un gran abrazo a su familia que nos permitió recuperar este testimonio para mostrarte que esta maldita guerra se cobra vidas como las de José”.

Por su parte, Cristina Pérez, llorando, sólo dijo: "José estaba con el celular pensando en sus hijos, esperando lo mejor. Nosotros compartimos la historia de José como si hubiéramos estado con él. Él no pudo volver con esos hijos en los que pensaba y a quienes les mandamos un beso muy grande”, concluyó.