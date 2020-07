Romina Manguel renunció a Animales Sueltos

Este lunes, minutos antes del comienzo del programa, empezó a circular la versión de que Romina Manguel dejaba Animales Sueltos. Finalmente, ella misma confirmó la noticia y sorprendió a muchos.

En una entrevista con el diario La Nación, la periodista anunció formalmente que no continuará en el programa de la medianoche de América TV. De esta forma, el ciclo conducido por Luis Novaresio, se queda sin una de sus referentes históricas.

"Me voy con una sonrisa y agradecida con mis compañeros. Nos bancamos en los momentos más difíciles, desde la época de Alejandro Fantino hasta la conducción de Luis Novaresio, que le tocó bailar con una difícil, con la pandemia que cambió la agenda. ¿Cómo no me voy a ir satisfecha del enorme trabajo hecho a lo largo de estos años?", se preguntó Manguel.

Según manifestaron, la intención de Jotax, la productora del programa, es contar con la panelista en otro proyecto del mismo canal. También existe la posibilidad de que conduzca un programa propio en la señal de noticias A24.

Muchos aseguran que Manguel no estaba cómoda últimamente y que chocaba con sus compañeros, frente y detrás de cámara. Sin embargo, la periodista desmintió esa versión. "Por supuesto que discutimos, como pasa en cualquier lado, pero me voy con los mensajes más lindos que puedas imaginar. Con los que más debatí es con quienes mejor relación tengo, a quienes más respeto. Maxi Montenegro es mi amigo desde hace 25 años, viene a mis cumpleaños. Javi Calvo es la persona que ideológicamente está más cerca de mí. A Nacho Ortelli lo recomendé yo y Gustavo Marangoni se fue y nadie dijo nada. Lamento que se haya ido. Respeto la inteligencia, la cultura, su don de gente. Lamenté profundamente su salida", explicó.

Tras su salida, quien ocupará su lugar será la periodista Rosario Ayerdi. "Con ella compartí un solo programa, no la conocía de antes. Tuvo re buena onda conmigo. Un día fue corriendo a reemplazarme, porque yo no podía ir. Con mis compañeros ya nos estamos extrañando y haciendo el duelo", confirmó.