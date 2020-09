Florencia Peña considera que los artistas deben tener “una mirada política sobre algo” y rechaza la idea de que, como le va bien, tenga que ser de derecha y no bajar línea a favor de los que menos tienen.

"Ahora, el mundo es de derecha", afirmó Peña en diálogo con Télam y marcó una clara distancia con su pensamiento. "Todos los países del mundo tienen problemas porque los grandes medios son de derecha y yo no soy una mina que tiene un pensamiento de derecha, así que siempre voy a tener más enemigos que amigos si me expongo en mis pensamientos", reconoció.

"Yo soy una mina que me gusta hablar de igualdad, que creo que tenemos que atacar la desigualdad, siempre voy a estar a favor de gobiernos que entiendan que no existe un derrame sino que tenemos que ayudar a los que están debajo de la pirámide y los que más tienen deben poner el hombro para los que menos tienen", expresó.

La actriz dijo que revelar su postura ideológica tuvo costos y que no la pasó bien en varias ocasiones. De todas formas, reconoce: "Me gustan los seguidores pensantes". En la entrevista, Peña dijo: "Me gustan los seguidores que me siguen por lo que tengo para dar, no solamente en mi arte sino también con mi cabeza, lo que pienso, lo que digo y cómo lo digo".

Ella admite que usa sus redes sociales para bajar línea de su pensamiento, sobre todo político. De todas formas, siente que no tiene tanta libertad para decir realmente lo que piensa: "Me cobraron mucho eso y fui blanco de muchas operaciones, la verdad que la padecí y mi familia también la padeció”. "Podría dar cursos de cómo hacer para que te resbalen los haters", dice Peña.

Según la actriz, "el argentino tiene la tendencia de pensar que solo nos pasan a nosotros las cosas y cada sociedad tiene lo suyo, y nosotros tenemos una sociedad difícil pero cuando viajás te das cuenta que cada sociedad tiene lo suyo y que la derecha está en todos lados".

A pesar de las dificultades, Flor Peña tiene un año repleto de éxitos. Dentro de pocas semanas, debutará en la pantalla de Telefe con un magazine matutino y recientemente lanzó su plataforma virtual “F de Flor” con la que pone a disposición de sus seguidores una tienda digital con diferentes marcas de ropa, calzado y decoración.