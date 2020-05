Después del cruce con Actrices Argentinas y María O'Donnell, Viviana Canosa les respondió furiosa

Viviana Canosa publicó un mensaje contra el colectivo Actrices Argentinas por la excarcelación de presos y las acusó de "no hacer nada por las mujeres". Tras la ola de críticas que recibió, respondió furiosa y las tildó de "autoritarias".

La semana pasada Canosa cruzó a las actrices en su programa Nada Personal, y las chicaneó al decir que durante la cuarentena el pañuelo verde quedó al margen y que no vio "a ninguna feminista salir por las mujeres que siguen abortando", ni tampoco por la liberación de presos y violadores pero que "sí salieron con el caso Darthés".

Entonces, muchas salieron a destrozarla. Una de ellas fue Eleonora Wexler, quien habló al respecto en una entrevista radial, quien afirmó en declaraciones a una radio porteña que "tenía que informarse más o callarse la boca".

Veronica Llinás también disparó duramente contra la conductora de El Nueve: "ser periodista y no estar informado, no da". Lo mismo que Dolores Fonzi quien aseguró que recibió plata para hacer la ecografía en vivo en el Congreso. Además, Julieta Díaz aseguró que la actitud de Canosa le daba "pena" y la llamó "cómplice de la ley patriarcal".

Por su parte, María O´Donnell le pidió que dejara de mentir. "Nadie discute tu libertad. Dijiste que las actrices que defienden el derecho al aborto nada habían dicho sobre las domiciliarias concedidas a violadores y eso no es cierto: sacaron un comunicado. Discutamos, tengamos puntos de vista diversos pero respetemos los datos", manifestó.

Frente a las contundentes respuestas de las actrices, en su descargo Canosa detalló su postura. "En el medio de la calentura, ahí me salió, fue una cosa de mujer, de mina. Pero de verdad lo digo, ¿alguien está hablando de Alperovich? A mi no me da miedo meterme con el poder", justificó.

"Con el feminismo siento que a veces incluye a algunas y excluye a otras. A mí me pueden decir lo que quieran, pero lo de callate la boca, es autoritario. Esa parte me hizo ruido", respondió.