Alejandra Maglietti con Jonás Gutiérrez, cuando aún eran pareja

En diálogo con La Once Diez, la panelista Alejandra Maglietti reveló la verdad sobre su separación de Jonás Gutiérrez. Ambos mantuvieron una relación amorosa que duró varios años, y a bastante tiempo de su finalización fue la integrante de Bendita TV quien decidió contar cuáles fueron los motivos de la ruptura.

"Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido. Después de unos años, los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones a las que uno tiene que ponerle mucha energía”, comenzó diciendo Maglietti.

A su vez, la abogada confesó que sintió que se dejó de lado a ella misma por brindar todas sus energías en una relación que luego terminaría cancelando por cuenta propia: "Y sí, me pasó de olvidarme un poco de mí, no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme y, a nivel profesional, me di cuenta de que me empezó a ir mucho mejor”.

“¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar. Entonces, uno siente que está dando un montón y tal vez que el que lo está viviendo no lo siente o está en otra, esa es la realidad”, sentenció Maglietti, quien agregó: "Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas... Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino".

El repugnante pedido que le hicieron a Alejandra Maglietti por su cuerpo

Las exigencias a las mujeres en el mundo del espectáculo no son noticia, mucho menos las relacionadas al cuerpo y a la salud. Esta vez, en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la abogada y panelista de Bendita TV, Alejandra Maglietti compartió su experiencia cuando trabajaba como modelo y detalló que le pidieron que "baje 5 kilos".

Maglietti relató que en la época en la que hacía modelaje “las exigencias eran mucho mayores en cuanto a nivel físico. Todo el tiempo se hablaba de los famosos 5 kilos". Comenzó su carrera en la pasarela a los 18 años y participó en eventos de envergadura como los desfiles de Roberto Giordano en Punta del Este y en el certamen Mar del Plata Moda Show.