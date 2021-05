"El show debe continuar" y el debate eterno...

A casi un mes de la muerte de Mauro Viale, su hija Ivanna destrozó a América TV porque, según ella, también fueron en parte responsables. En su debut en el programa El Gíglico, que conducía su padre por Radio Rivadavia, lanzó un polémico mensaje direccionado al entorno laboral de él: "No se juega con la gente, con el abuso de autoridad... Jugaron con él hasta el último momento por un mísero punto de rating”.

“Voy a seguir por vos, por lo que vos querías. Desde mi lado voy a estar acá, haciendo lo mejor”, comenzó la hermana de Jonatan junto a sus compañeros, Lucas Mella y Hernán Latcher, en el ciclo matutino de la AM 630. "A mí se me fue mi papá, a mis hijos se les fue el abuelo. A mi mamá, su compañero de toda la vida. Yo traté de escribir que tengo que rearmarme y ser lo que él quería, continuar con este legado", siguió.

"Déjenme decir algo y, por favor, no se ofendan. Hay algo que tengo ganas de decir hace tiempo", inició Ivanna Viale con su monólogo. Sin embargo, el testimonio más fuerte se dio unos segundos después: “Menos se debe hacer algo así con alguien con la trayectoria y la buena gente como era mi viejo. No se hace... Si eso terminó de debilitarlo aún más, les digo que se hagan cargo de esto. Eso no es ser buena gente".

"Por un mísero punto de rating, reventar a una persona de tanta trayectoria, de tanto honor y ganas de laburar como era mi viejo... Acá está la voz de mi papá que nunca lo pudo decir, pero sí me decía 'Ivi, estoy muy cansado y lo tengo que hacer igual, porque sino...'. No voy a continuar más", completó.

Si bien ella no mencionó a alguien en particular y no nombró a ningún canal en especial, todo indica que sus dardos fueron dirigidos hacia América TV, señal en la que Mauro Viale trabajaba y en la que lideraba un extenso programa los domingos por la tarde.

La muerte de Mauro Viale por coronavirus

El 11 de abril de este 2021, el comunicador y exrelator de fútbol falleció a los 73 años en la Ciudad de Buenos Aires tras haber contraído el Covid-19. Pese a que, de acuerdo con las palabras de su propio hijo "Joni", durante sus últimos días "se agarraba de las paredes para caminar e ir al canal", continuó con sus labores hasta apenas unas horas antes de que se produjera el deceso.

"Por la debilidad de esta m..., ese que vi ya no era mi papá. Estaba muy mal, en una silla de ruedas, pero no se quería hacer atender. Era un obsesivo de la familia y del trabajo, y así se fue", detalló Jonatan en los medios en reiteradas oportunidades.