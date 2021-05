Tras la muerte de Mauro Viale, América TV había decidido que Horacio Cabak se quedara con la conducción del ciclo que conducía el histórico periodista los domingos a la tarde. Sin embargo, el escándalo en el que se vio involucrado el periodista macrista llevó a las autoridades del canal a replantearse la propuesta y darla de baja.

Se trata del programa del domingo que momentáneamente lo está llevando adelante Marcela Pagano pero se había acordado que el ex modelo iba a quedar como conductor fijo del ciclo. Sin embargo, el escándalo que se desató por su situación personal con su mujer, Verónica Soldato, obligó al canal a tomar una drástica decisión.

Así lo reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana: "Quiero contar como información que, también, por todo este escándalo, Cabak perdió el programa que iba a hacer los domingos en América, que era el reemplazo de Mauro Viale", explicó el conductor de LAM.

"El canal decidió que no lo haga porque por toda esta bola mediática no lo veían para encarar este programa de actualidad, lo estuvo haciendo Marcela Pagano", explicó. Y adelantó que el canal "está buscando a una persona que lo pueda hacer de manera continua, fija, o sea, otro conductor que lo pueda hacer."

Cuando el escándalo mediático aún no había estallado, el pasado 20 de abril, el conductor de LAM había anunciado que "Cabak sería el nuevo conductor del programa de Mauro en América". Sin embargo todo lo que ocurrió con el panelista de Polémica en el Bar obligó al canal a cambiar de opinión y bajarle el pulgar.

Ángel de Brito destruyó a Horacio Cabak

Luego de conocerse la medida cautelar que Horacio Cabak consiguió para que los medios no difundan información privada sobre su vida, Ángel de Brito decidió liquidarlo en vivo. En el aire de Los Ángeles de la Mañana y con un tono contundente, el periodista de espectáculos cargó contra el actual panelista de Polémica en el bar.

Sin filtros, De Brito comenzó: "Ayer leí algunas de sus declaraciones, la cautelar que supuestamente mandó a los medios. Quiero saber si Cabak es boludo o se hace. ¿Está practicando? ¿Es un acting?”.

“El que decidió hacer show con esto fue Cabak, que se sentó en Polémica la semana pasada y ayer. Tiene derecho a proteger la vida privada y sus hijos, no hay duda, pero su propia exmujer fue la que me llamó a mi para que sea público. Me parece que se equivoca en el tono, las formas, y tiene razón eso que le dijo Mariano (Iúdica) de ser altanero y eso de creerse el más p... del mundo”, agregó Ángel, ante la atenta mirada de sus panelistas.