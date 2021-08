Nancy Pazos reveló internas del PRO y destrozó a Macri: "Ningunea a todos"

En la entrevista con C5N, la periodista aniquiló al ex Presidente y aseguró que en la interna "ningunea a todos".

La ex de Diego Santilli no lo perdonó.

Una vez más, Mauricio Macri fue destrozado durante una entrevista en la televisión, en esta oportunidad por Nancy Pazos en C5N. La periodista dijo que el ex Presidente de la Nación "es un mal bicho" y que en la interna "ningunea a todos", motivo que genera malestar en el PRO.

En pleno diálogo con Juan Amorín en el programa Conflicto de intereses, la presentadora se refirió al espionaje ilegal que realizó en pleno gobierno a funcionarios de su partido y de la oposición: "Macri se ganó el odio de todas las esposas de los dirigentes políticos que trabajaron con él, ha ninguneado muchísimo a todas las personas que estuvieron con él".

"Es un tipo que no confía en los propios, que hace política con información confidencial. Los trata como empleados, no como aliados políticos, y le encanta trabajar con información de este tipo... Un horror. Cuando me enteré lo odié, es un mal bicho", profundizó la exesposa de Diego Santilli, que será uno de los precandidatos a diputado de Juntos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se avecinan por el lado del PRO, como rival del radical Facundo Manes dentro de la competencia opositora.

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación.

Nancy Pazos también cuestionó al Oficialismo

La comunicadora de 53 años, que trabaja en la Radio Rock & Pop (FM 106.3 en Buenos Aires), criticó además las maneras de ejecutar las medidas del actual jefe de Estado, quien asumió el 10 de diciembre de 2019: "Tiene problemitas. Creo que es muy voluntarista, ve todo el tiempo el vaso medio lleno y no el medio vacío".

Pazos opinó sobre el máximo mandatario que "Alberto viene de trabajar toda la vida como la mano derecha de algún otro político", y profundizó al respecto: "Cuando vos ponés a dirigir los destinos del país a alguien que estuvo acostumbrado a hacer otro tipo de trabajo y lo ponés en la cúspide, empiezan a aparecer problemas que tienen que ver con la manera de decidir".

"Lo más importante que hace un Presidente es tomar decisiones. Lo que veo sobre la toma de decisión para Alberto, sobre la ejecutividad, es que le cuesta", completó.