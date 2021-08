Ángel de Brito lleva a la Justicia a Nancy Pazos: "No me gusta que mientan"

La feroz disputa entre los periodistas continúa luego de lo que se desató tras el caso de Florencia Peña, los insultos y la carta documento de por medio.

La batalla personal entre Ángel de Brito y Nancy Pazos no para y ahora el que recogió el guante fue él, que aseguró que llevará a la Justicia a ella en su entrevista con Pía Shaw en el programa El espectador (CNN Radio). "No me gusta que mientan", declaró allí el periodista de 45 años.

Luego de que él mismo la demandara por haberlo insultado públicamente, aclaró: "Cuando te mandan o mandás una carta documento de ese estilo es para que se retracte la persona que sentís que dijo algo incorrecto. En este caso, esta señora dijo un montón de cosas que son mentiras y le pedí que se retractara".

Con relación a sus motivos para semejante determinación, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece) detalló: "Tiene todo que ver con una columna que escribió en Infobae, donde me acusaba a mí de hacer una campaña contra Florencia Peña, cosa que está muy lejos de ser verdad, además de otras apreciaciones de ella”.

Más allá de haber sido compañeros en la televisión en algún momento, de Brito volvió a cargar contra Nancy Pazos: "Yo trabajé con ella, así que estoy acostumbrado. En LAM se tuvo que retractar con Jorge Rial por cosas que había dicho de él que también eran mentira, la llevó a la Justicia y tuvo que hacerlo". Y añadió: "Me acuerdo de que ese día me dijo ‘Angelito, hagámoslo rápido así paso de largo y no me levanta nadie’. Y le hice ese favor, entre tantos otros que le hice”.

“La intimé a que se retractara. Cuando no te retractás, después la persona que inicia la acción decide si va a juicio o no, y en este caso la voy a llevar a juicio y voy a seguir porque no me gusta que mientan, sobre todo en algo tan delicado", señaló el presentador, al mismo tiempo que opinó que "como no se retractó, va a seguir la acción civil y penal”.

Ángel de Brito vs. Nancy Pazos: cómo empezó la pelea

El miércoles 4 de agosto de 2021, la panelista de Flor de equipo (Telefe) estalló con Intrusos por haber puesto un móvil en la puerta de la casa de "Flor" Peña -la conductora del programa- luego de su descompensación por el revuelo mediático que ocurrió luego de los ataques misóginos por parte de los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes insinuaron que había ido a la Quinta de Olivos a reunirse con el Presidente Alberto Fernández para tener encuentros sexuales con él.

En su fuerte descargo en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la exesposa de Diego Santilli estalló, llamó "pelot..." a "Angelito" y hasta reveló detalles de la vida privada del líder de LAM. "Ángel de Brito, chicos, se hace el pelot..., y escribió concretamente 'flor de gaterío'. Hay que ser mala gente, bolud...", lo fustigó Nancy. Y agregó: "El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se casó... ¿Dónde están los códigos?".

Entonces, cuando la panelista Virginia Gallardo le quiso preguntar otra cosa sobre la situación de Peña, Pazos volvió contra de Brito y dijo: "Sí, salgamos que a todos les da miedo hablar de cierta gente". Rápidamente, Lussich tomó la palabra y le dejó en claro que "no, no, para nada, podés explayarte". "El tema es que estamos hablando de otra cosa", le aclaró.

"No, ya me explayé por todo lo que tenia que decir", le contestó ella en forma furiosa, lo que obligó a Pallares a terminar abruptamente con la conversación: "Bueno Nancy, gracias entonces". Y cerró la charla mientras se escuchaba de fondo el "no, no, no" de Pazos, sorprendida.

La respuesta de de Brito

Entonces, el comunicador de 45 años la liquidó en su programa y más tarde le envió una carta documento exigiendo, entre otras cosas, que se disculpara públicamente. Como ella no lo hizo, el problema continuará en la sede judicial y promete más capítulos todavía.