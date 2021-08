La durísima autocrítica de Pallares por el tenso móvil con Nancy Pazos: "Pido disculpas"

El conductor aseguró que la decisión de levantar el móvil con Nancy Pazos fue suya y le pidió disculpas a sus compañeros por hacerlo, ya que no debería haberlo decidido solo.

La semana pasada, y con motivo del terrible ataque machista que Florencia Peña sufrió en redes sociales por su visita a la Quinta de Olivos, la conductora de Flor de equipo se descompensó y no pudo estar al frente de su programa en Telefe. Después de la polémica que se generó por levantar un móvil que estaba saliendo en vivo con Nancy Pazos, Adrián Pallares hizo un fuerte mea culpa en Intrusos y reconoció que él tomó la decisión de cortar con el diálogo. "Quiero pedirle disculpas a mis compañeros. La verdad es que no lo tendría que haber hecho", reflexionó el conductor sobre su actitud en vivo.

Después de ser víctima de un violento ataque machista en redes sociales por visitar la Quinta de Olivos durante la cuarentena, Florencia Peña sufrió una descompensación que no le permitió conducir su programa en Telefe. Nancy Pazos, una de sus compañeras, se acercó a su hogar para acompañarla y se enfrentó a los medios, muy a su pesar. Fue en ese momento que la periodista protagonizó un tenso móvil con Intrusos, que fue levantado por decisión del propio Adrián Pallares, quien recientemente volvió a ver la entrevista y reflexionó respecto a sus acciones.

"Aprovecho para decir algo que no dije el otro día y es pedirle disculpas a mis compañeros y en especial a mi compañero porque la decisión abrupta de cortar el móvil los otros días fue mía en ese momento por como venía el móvil", comenzó el conductor en su mea culpa. Además, agregó que volvió a ver la imágenes del móvil y no le resultó "simpático": "La verdad es que no lo tendría que haber hecho y podríamos haberlo solucionado y seguir charlando".

"Les pido disculpas a mis compañeros y en especial a mi compañero ya que no era una decisión que tenía que haber tomado solo", insistió Pallares frente a cámara, visiblemente apenado por cómo se dio la entrevista con Nancy Pazos y cómo terminó la misma. "Lo importante hubiera sido seguir charlado un poco más con Nancy, para mí no estaban dadas las circunstancias y ella no estaba receptiva a una charla", cerró Adrián Pallares su mea culpa sobre lo ocurrido con la periodista de Flor de equipo.

Cabe recordar que el problema se inició cuando Nancy Pazos apuntó contra Ángel de Brito: "Hay que ser mala gente, bolud… El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se caso. ¿Dónde están los códigos?". Cuando Virginia Gallardo quiso hacerle una pregunta por otro tema, la periodista se enojó y aseguró que "a todos les da miedo hablar de cierta gente", dando a entender que el conductor de Los Ángeles de la Mañana tiene mucho poder en los medios. Indignado, Pallares decidió dar por terminada la entrevista y levantar el móvil, una actitud que, en frío, no le gustó.