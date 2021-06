Santiago del Moro reveló una intimidad de Alex Caniggia en MasterChef: "No le daba"

Santiago del Moro no se guardó nada y ventiló una intimidad de Alexander Caniggia en MasterChef Celebrity. El fuerte testimonio del conductor del programa.

Pese a que MasterChef Celebrity le transmite a los televidentes un clima de armonía y alegría, entre los participantes, jurados y trabajadores que forman parte del programa hubo momentos sumamente tensos, que sin dudas llamó la atención del público. Uno de aquellos polémicos capítulos los protagonizó Alexander Caniggia, que tomó la decisión de abandonar el reality. Y luego de la final del certamen, Santiago del Moro se refirió a su repentina salida y reveló una intimidad del influencer durante los desafíos.

Del Moro, que se caracteriza por tratar de mantener la calma entre los concursantes del reality de cocina, dialogó con Robertito Funes en una sección de Telefe llamada Viaje Chef y fue consultado sobre la polémica renuncia de Alex. En principio, el conductor manifestó: "Con Alex no pasó nada, con él estuvo todo bien. Fue uno de los primeros participantes con los que hablé. Cuando lo recibí, le dije: 'Acá la vas a pasar bien'".

El presentador de MasterChef dio a conocer el buen manejo que Alex Caniggia tenía con las preparaciones como así también la prolijidad a la hora de organizarse y limpiar su lugar de trabajo: "Estuvo genial. Es un pibe con mucho mundo y se notó cómo cocinaba. ¿Vos viste cómo cocinaba? Tenía un orden...". Mientras tanto, Robertito manejaba un auto y asentía.

Sin embargo, lo que comenzó como un elogio terminó con una crítica: Santiago del Moro se embarró solo y terminó lanzándole un dardo al hermano de Charlotte Caniggia, que tras su salida destruyó a MasterChef y Telefe: "Y Alex Caniggia se cansó, la verdad que creo que se cansó. No quiso ir más y no fue más. Alex tenía en su casa a los Beckham. Es un pibe con mucho mundo y con mucho roce. No sé si le hubiera dado para ganar porque había pruebas de precisión que lo hubieran dejado afuera".

Por qué Alex Caniggia renunció en MasterChef Celebrity 2

Fabián Esperón, mánager del mediático, confirmó que Alexander Caniggia renunció a MasterChef Celebrity 2. ¿La justificación? Pese a que indicó que "no está levantando bolsas en el puerto, está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario".

"Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación", continuó el mánager a la vez que explicaba que Alex vive en Hudson y las filmaciones son en los estudios de Telefe en Martínez, Provincia de Buenos Aires. Y agregó: "A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria".

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 3: la fecha de estreno

De acuerdo a lo que ha trascendido, MasterChef Celebrity 3 comenzará a grabarse en julio de 2021, por lo que podría empezar a transmitirse en vivo a partir de agosto o septiembre. El mismo está previsto que termine a fin de año.