MasterChef Celebrity: los memes no perdonaron a Sol Pérez y Gastón Dalmau

La segunda temporada de MasterChef Celebrity ha tenido muchas sorpresas. Sin embargo, lo que no han cambiado son los momentos dramáticos del reality de Telefe, que viene liderando el prime time en la televisión argentina. Durante la gala del último miércoles, Sol Pérez y Gastón Dalmau fueron el blanco de las críticas y burlas por parte de los fanáticos, quienes realizaron memes que rápidamente se viralizaron en Twitter.

¿Qué ocurrió en el último MasterChef? Ocho participantes tenían que acceder a las medallas para poder evitar la gala de eliminación, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de febrero. Y para ello, debieron trabajar en parejas de a dos: la periodista María O’Donnell compitió junto al cantante Juanse; la actriz Georgina Barbarossa lo hizo con su colega Candela Vetrano; la conductora Flavia Palmiero estuvo con la influencer Dani La Chepi, mientras que la influencer y panelista Sol Pérez trabajó junto al actor Gastón Dalmau.

Luego de que los famosos elaboraran ciertos platos de cocina, los miembros del jurado -Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis- probaron cada comida y llegaron a una resolución. El chef italiano fue el encargado de dar a conocerlo: "La dupla que hoy hizo los peores platos son Gastón y Sol". Aun así, los chefs terminaron salvando a Dalmau, dejando a Sol en una mala situación: le dieron el delantal negro, por lo que irá a la gala de eliminación del domingo.

Tras lo sucedido, Sol Pérez tildó de "injusta" la resolución e inmediatamente después hizo su descargo: "Es bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta con todo el primer día hizo que para el segundo plato esperen un montón de mí. Es verdad que le faltaba un poquito de sabor, pero bueno, no me lo esperaba".

Los memes se burlaron de Sol Pérez y Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity: