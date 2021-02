En MasterChef Celebrity 2 se respira un clima tenso. Pero, en esta oportunidad, no tiene que ver por un conflicto entre los participantes o los miembros del jurado como Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. En este caso, el asunto es el rating, que está muy bajo con respecto al de la primera temporada. Y por supuesto que esta situación preocupa a los productores de Telefe y los propios famosos que compiten en el reality.

En el primer ciclo de MasterChef, que tuvo a Claudia Villafañe como la ganadora del certamen, el programa superó varias veces los 20 puntos de rating. Eso sí, el crecimiento lo fue teniendo a medida de que el mismo se fue desarrollando, por lo que habrá que dejar pasar un tiempo para poder hacer una evaluación más detallada.

Hasta el momento, MasterChef Celebrity 2 lleva tan sólo dos programas emitidos en Telefe. El lunes 22 de febrero tuvo su estreno, con 19,1 puntos. Sin embargo, durante la noche del martes 23 bajó a 18,9. Esto encendió un poco las alarmas en la productora BoxFish, encargada de confeccionar el mismo.

Asimismo, esta situación también ha encendido las alarmas de los famosos participantes que forman parte del reality. ¿Quiénes son todos ellos? Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán "El loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán y Fede Bal (reemplaza a Carmen Barberi).

La incómoda pregunta de Santiago del Moro a Alex Caniggia en MasterChef Celebrity 2:

Santiago Del Moro le consultó a Alex Caniggia a quién le dedicaría la elaboración de las "Finger Food". Sin dudarlo, y teniendo en cuenta su poca fe en lo que estaba realizando, el influencer lanzó: “A un enemigo mío”. Luego de las risas entre ambos, el conductor le preguntó directamente al participante si su padre lo estaría viendo en la pantalla chica.

“¿Tu viejo te va a ver?", fue la pregunta de Del Moro. En ese momento, Alex Caniggia ingresó en un incómodo momento y debió revelar el vínculo nulo que tiene con quien fue una de las glorias de la selección argentina de fútbol masculino: "Mi viejo, no. Mi viejo no me ve. Estoy peleado con mi viejo, mal”. Chicanero, Del Moro agregó: "Así que si te sale mal el plato por ahí va dedicado a tu viejo”.