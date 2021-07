La confesión de Germán Martitegui sobre Vicky Xipolitakis: "Pasó algo que es cierto"

El jurado de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui, se refirió al vínculo que aún conserva con Vicky Xipolitakis.

La primera edición de MasterChef Celebrity fue un éxito rotundo. Desde el comienzo, los números de audiencia alcanzaron promedios poco vistos en los últimos años y mucho tuvo que ver la elección de los participantes. Una de las integrantes más queridas por el público fue Vicky Xipolitakis, quien en todo el certamen jugó a tener acercamientos con el jurado Germán Martitegui, algo que continúa hasta la fecha.

Invitado al ciclo de Cortá por Lozano, donde Belu Lucius -una de las participantes de la primera temporada de MasterChef Celebrity- actúa como panelista y vivió todo lo visto dentro del certamen, Germán Martitegui tuvo que responder a las picantes preguntas de los presentes y explicar su vínculo con Xipolitakis. “Él lo sufría y todos lo estábamos disfrutando. Yo me quedé con ganas de más”, apuntó la influencer.

No obstante, además de ruborizarse, Germán sorprendió a todos y deslizó una confesión que nunca había realizado: "Si pasó algo que es cierto. Soy super tímido y, cuando me pongo a trabajar, soy muy rígido y estricto. Pero ella me hizo reír, divertir, sonrojar, son cosas que hacen que la gente me vea desde un lugar más humano".

Pero dentro de este contexto, la Griega, otra de las trabajadoras del ciclo, decidió aparecer en el estudio vestida totalmente de novia y al grito de “estoy lista”, abrazó fuertemente a Martitegui y creó una nueva escena de amor.

José Ottavis y Vicky Xipolitakis cenaron en Palermo

Cinco años después de una escandalosa separación, Vicky Xipolitakis y José Ottavis fueron vistos cenando en un restaurante de Palermo muy cariñosos, según reveló Majo Martino en Los Ángeles de la Mañana. "Están reconciliados, por lo menos se terminó la batalla que tenían. No sabemos todavía si son pareja o no, pero hicieron las paces", detalló Ángel de Brito sobre el posible noviazgo de Vicky Xipolitakis, que desde que se divorció en el 2019, se había refugiado en su trabajo y el amor de su hijo.

Solo cinco meses duró el noviazgo entre Vicky Xipolitakis y José Ottavis pero tanto la relación como la separación fueron tan tumultuosas que pareció mucho más. Fue en el 2016 y al separarse la ex participante de MasterChef Celebrity hizo declaraciones muy fuertes sobre cómo fue la relación. Además de asegurar que el político le había sido infiel, la Griega habló de las supuestas adicciones de Ottavis: "Él estaba en su mambo. Cinco o seis días estaba sin dormir. Yo estaba viviendo la vida de un drogadicto sin serlo. Yo era la única real en su casa".