El "Mono" en la cuerda floja: el cantante no convenció con su plato a base de salchicha parrillera.

Luego de un fuerte arranque en "MasterChef Celebrity" y de conquistar a los jurados con un lomo con papas fritas que lo llevó a cocinar entre los mejores de la semana, el "Mono" de Kapanga tuvo una mala noche y el jurado lo reprendió por su plato mal elaborado, a base de salchicha parrillera. "Es una porquería, una falta de respeto", dictaminó, furioso, Germán Martitegui.

La consigna de la noche era cocinar con los ingredientes que pudiesen elegir al azar, los cuales iban pasando en una cinta. A medida que salían los productos, los participantes se abalanzaron hacía aquello que necesitaban. Los quesos y algunos vegetales como el zapallo, fueron los alimentos más codiciados, entre Patricia Sos ay Boy Olmi, quienes protagonizaron un divertido desencuentro culinario.

El "Mono" no tuvo tanta suerte en su elección: imaginando que había seleccionado una pieza de cerdo, se confundió y tomó unas salchichas parrilleras. Confundido, intentó hacerlas entrar en una sartén y pensar en una guarnición que lo sacara del apuro. Además, confesó que no es de comer mucha verdura, por lo que la mitad de las cosas que utilizó en su receta, ni siquiera las probó.

Implacables, los miembros del jurado no le perdonaron los errores y procedieron a criticar su plato mal elaborado. Damián Betular cuestionó que haya usado ingredientes que luego no presentó en la preparación final. También, señaló que la falta de sabor y el desorden en la cocina contribuyeron a que el resultado saliese desastroso.

Pero fue el picante Germán Martitegui quien terminó de fulminar al líder de Kapanga. "Fue como si me regalaras música que no te gusta. Eso, me saca. Si no probás, no podés cocinar. Es como: tiré todo, es un asco y me lo das. Es una falta de respeto", sentenció, indignado. Incrementando la tensión, invitó a que probara lo que había cocinado. "¿Vos probaste esto? ¿Qué te pareció?". "No me gustó", reconoció el "Mono".