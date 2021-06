Georgina Barbarossa explotó contra Alex Caniggia tras su descalificación: "Salame"

La participante no toleró el faltazo y posterior descalificación de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity. Georgina Barbarossa, sin filtros contra "El Chela".

La descalificación de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity generó malestar y sorpresa entre sus compañeros. Inclusive en el jurado, quien lamentó no poder despedir a "El Chela" cara a cara como al resto de los participantes. Y una de las personas que no pudo ocultar su enojo fue Georgina Barbarossa: la actriz y conductora argentina trató al ex cocinero del programa culinario como un "salame".

"Alex, sos un salame. Te reto como si fuera tu mamá, o tu tía o tu abuela. Vení y cociná mal, que no hayas venido a nosotros nos duele porque es como que no te importó venir, ¿entendés?", expresó Georgina Barbarossa, la única de los cocineros que no debió participar del domingo de eliminación ya que ganó la mayoría de medallas en los desafíos llevados adelante en la semana.

Lo cierto es que Alex Caniggia ya no forma más parte de MasterChef Celebrity, no se presentó en la gala de eliminación y esto le valió quedarse fuera. No importaron las flojas presentaciones de los cinco cocineros que estuvieron presentes, incluso María O'Donnell picaba en punta para ser quien se fuera. Pero prevalecieron las normas del certamen más allá de las cocinas y "El Chela" le dijo adiós a esta edición del certamen culinario sin estar presente en el estudio.

Alex Caniggia no estuvo en la gala de eliminación y quedó eliminado

MasterChef Celebrity está en la recta final de la competencia en la que ningún famoso quiere quedarse afuera. Pero este domingo, luego de las versiones que trascendieron en torno a su salida, Alex Caniggia no se presentó en la gala de eliminación y el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui determinó expulsarlo del reality que conduce Santiago Del Moro a tan sólo semanas de la gran final.

Mientras que Sol Pérez, Cande Vetrano, María O'Donnell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán se encuentran peleando por meterse en las instancias decisivas del certamen, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia brilló por su ausencia en la tan temida gala de eliminación. "Sol, Cande, María, Claudia, Gastón. Falta alguien esta noche. Falta Alex, el 'Chela'", expresó el conductor Santiago Del Moro al iniciar el programa.

"Alex Caniggia no ha llegado a la gala de eliminación por cuestiones personales y vamos a ver qué pasa", explicó Del Moro aunque le pasó el devenir del mediático al jurado de expertos para que sean ellos quienes tomen la decisión. "Vamos a ver qué decisión toma el jurado", propuso sobre el desafío en el que los concursantes debían reversionar mollejas con verdeo y papas para asegurarse un lugar en la final.