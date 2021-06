El insultante apodo que Alex Caniggia eligió para Santiago del Moro

A días de que se devele cómo Alex Caniggia quedó descalificado de MasterChef Celebrity se reveló que le habría puesto un denigrante apodo a Santiago del Moro. Según informaron en Intrusos, el mediático lo habría rebautizado como "Santiago del Forro".

Falta cada vez menos para el gran final de MasterChef Celebrity 2, y también para el último y escandaloso programa de Alexander Caniggia, que todo indica que será este domingo 6 de junio. Después de las versiones y reversiones que giraron en torno a la polémica salida del mediático del ciclo más visto de la televisión argentina, finalmente los espectadores podrán ver qué sucedió. Con eso y con la tensa relación entre Santiago del Moro y Caniggia en mente, en Intrusos revelaron cuál sería el insultante apodo que el mediático eligió para el conductor del reality gastronómico.

A días de que salga al aire la renuncia de Caniggia, su manager Fabián Esperón dialogó con Intrusos y dejó algunas declaraciones contundentes. Por un lado, el representante acusó a la producción de MasterChef Celebrity de ser tendenciosa y mostrar situaciones poco favorables al hermano de Charlotte. De todos modos, Esperón no dio mayores detalles sobre la situación del mediático debido al contrato de confidencialidad que tiene firmado con Telefe y para no adelantar nada de cara al final del certamen.

"Cuentan en la producción, fijate cómo dejan filtrar datos, que Alex Caniggia rebautizó como Santiago del Forro a Santiago del Moro", reveló Rodrigo Lussich sobre el apodo que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis habría elegido para el conductor del popular certamen gastronómico. "Alex tiene un personaje que para muchos es despreciable, pero que diga eso de una persona, yo aseguro que eso es imposible", aseguró Fabián Esperón ante la posibilidad de que esa información fuera cierta.

Por su parte, Lussich indicó: "No sé si será cierto o no, pero es lo que filtra la producción de MasterChef". En las recientes emisiones del reality de cocina, se pudo evidenciar un cambio en las intervenciones y las devoluciones que tenían desde el jurado para con el polémico participante. "La gente vio al aire que hasta hace tres semanas no le ponían ninguna imagen destemplada, y el otro día Santiago del Moro le puso una cara... al cual Alex le dijo garca un montón de veces, pero no lo ponían", sumó Adrián Pallares.

Vale recordar que la polémica salida del excéntrico participante se dio luego de que Caniggia se ausentara a la grabación de una gala de eliminación y solicitara que le aseguren que iba a seguir en carrera por el gran premio. Según explicó el embajador oficial del reality gastronómico, Marcelo Polino, la producción del certamen decidió descalificar al mediático. De la misma forma, Alexander Caniggia no participó de la grabación de la gran final, que se emitirá el próximo lunes 21 de junio.