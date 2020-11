Tenso momento al aire del certamen de cocina.

La vedette Vicky Xipolitakis regresó a MasterChef Celebrity y casi protagoniza una tragedia en la cocina. Luego de vencer al coronavirus, la participante del certamen culinario tomó posesión del lugar que supo defenderle Christian Sancho y logró evitar el domingo de eliminación. Sin embargo, para ello llevó adelante un plato en el que sufrió un percance inesperado: el fuego se adueñó de su mesada y las llamas pasaron muy cerca de su cara.

Al observar este episodio dramático, Santiago del Moro acudió a la base de Vicky Xipolitakis para consultarle qué fue lo que ocurrió. Afortunadamente, el incendio sólo transcurrió dentro de la sartén y la excéntrica modelo aseguró que sólo se trató de un sellado de calabazas.

Justo antes de sufrir este pequeño incendio, Vicky Xipolitakis había sido halagada por Dolli Irigoyen. "¡Vicky, cuidado, Vicky!", exclamó Santiago del Moro. "Vicky está incendiando todo", acotó la jurado. Por su parte, la participante atinó a decir: "Se prendió fuego, pero está bueno porque se sella más rápìdo".

"Estoy sellando unas calabazas para meterlas en el horno, para hacer como unas milanesas. Está perfecto. Mirá que soy altamente inflamable al fuego, pero no le tengo miedo. Los miedos paralizan", sentenció Vicky, quien luego dio detalles sobre su experiencia con el coronavirus.

"Me dio miedo porque es un virus que tiene mucha fuerza, yo siempre le gano a todos los virus. Me siento una luchadora de la vida", expresó la mediática, quien con su plato logró zafar de la gala de eliminación que se llevará adelante el próximo domingo desde las 22:30 horas.

Vicky Xipolitakis utilizó una remera con la cara de Germán Martitegui

Durante la noche, antes de probar su plato, Dolli Irigoyen, quien reemplaza a Germán Martitegui luego de dar positivo de coronavirus, aprovechó para recordar los constantes rumores de coqueteo que hay entre ambos. Por eso, no dudó en consultar: "¿No lo extrañás a Germán?". Ante esto, Vicky no dio vueltas: "Sí, lo extraño". Y allí reveló su remera estampada con la cara del cocinero. "Quiero hacer esto un minuto, ya que Germán no está. Quiero que sepa que igual está presente, esto es para él".

Si bien la situación generó sorpresa en los participantes, que se divirtieron con Xipolitakis y hasta se mostraron incrédulos, Damián Betular no pudo contener la risa: "Estoy sin palabras, pero sin palabras". De todas formas, bancando su gesto de apoyo para el chef ausente, Vicky sentenció: "Ojalá se recupere pronto, es mi cábala de esta noche".