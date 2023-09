¿Quién es la pareja de Mario Massaccesi?

Mario Massaccesi contó todo sobre su vida sentimental, incluyendo infidelidades. Esta revelación inusual sobre su vida personal nos brinda una visión más completa de este reconocido periodista de TN.

Mario Massaccesi, el reconocido presentador de TN Central, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, en una sorprendente revelación durante la emisión del programa, compartió detalles sobre un episodio de infidelidad que vivió en 2005. Este relato se produjo durante un pase con su colega Diego Sehinkman, conductor de Solo una vuelta más. Te contamos los detalles de esta inesperada confesión.

Un episodio de infidelidad revelado

Mario Massaccesi abrió su corazón y compartió con el público un doloroso episodio de su pasado. En 2005 comenzó a sospechar de un engaño en su relación de pareja y, a pesar del dolor que sentía, decidió investigar más a fondo. Durante la transmisión en vivo, expresó: "No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha...". Este comentario dejó a todos intrigados, incluyendo a su colega Diego Sehinkman, quien le pidió que compartiera más detalles sobre lo sucedido.

Según contó, Massaccesi se convirtió en un detective en su propia historia de vida. Con sospechas en mente, se acercó a la puerta y esperó pacientemente. Lo que presenció confirmó sus temores: otra persona tocó el timbre, se asomaron, arrojaron una llave por la ventana y la persona ingresó a su hogar. Mario recordó: "Yo sabía que había algo raro. Entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron (por la ventana) la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro". Su habilidad para detectar los detalles fue impresionante.

El periodista también compartió su pensamiento detrás de su paciencia al esperar: "Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro, qué luces se prendían y qué ventanas se cerraban. ¡Pum! Ahí estaba. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia". Su decisión de esperar a tener pruebas antes de tomar medidas adicionales revela su enfoque metódico en este momento doloroso.

Las heridas del pasado

Segun contó en diversas entrevistas, el gran amor de su vida es su trabajo por lo que deja poco tiempo a la vida romántica.

El periodista admitió que ver la infidelidad fue una experiencia dolorosa y que ha experimentado traiciones en el pasado: "Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces". Su honestidad sobre sus heridas anteriores y su escepticismo hacia el amor son comprensibles después de lo que vivió. Cuando Diego Sehinkman le preguntó si él mismo había sido engañado, Mario respondió de manera franca: "Mirá, explícito no lo sé. Pero uno está en el mercado desde los 16 años. ¿Quién no se ha comido un caño?", expresando que en su trayectoria ha enfrentado desafíos sentimentales.

Su presente amoroso

Actualmente, Mario Massaccesi no tiene pareja y reveló que le resulta difícil enamorarse debido a su profundo compromiso con el periodismo. Incluso mencionó que ha discutido este tema con su terapeuta. Esta revelación arroja luz sobre la pasión y la dedicación que Massaccesi tiene por su carrera, que a lo largo de los años ha sido una constante en su vida. Su enfoque en el periodismo parece ser su principal fuente de satisfacción y compromiso en la actualidad.