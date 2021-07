La recuperación de Mercedes Ninci: "Me dijeron que podía volver a la radio en agosto"

La periodista habló con LAM y compartió las novedades sobre su salud tras ser internada a causa de una cefalea en estallido.

Tras recibir el alta de la terapia intensiva Mercedes Ninci quiere volver a trabajar. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la excompañera de Mariana Fabbiani en El Trece reveló que muy pronto podrá volver a trabajar luego de ser internada a causa de una cefalea en estallido secundario, con probable síndrome de vasoconstricción.

"Me estalló la cabeza, me dolía hasta el cuello. Nunca había tenido dolor de cabeza en mi vida" relató Mercedes en conversación con Ángel De Brito y compartió cómo fue el proceso desde que, tras una semana de muchas emociones, se descompensó en Lo de Mariana y fue internada de urgencia en el Sanatorio Fleni hasta su alta médica. "Estoy mucho mejor, me puedo sentar y caminar", destacó.

Pese a sentirse mejor, la periodista aclaró: "No puedo subir escaleras ni manejar. No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua, por ahora. Pero estoy mejorando mucho, pasé de estar mirando el techo, tiesa a cero grados, a estar sentada y caminando". De todos modos, Ninci celebró su recuperación y anunció: “Fui a Fleni, me dijeron que podía volver a la radio, a la calle, en agosto. Nos queríamos ir de vacaciones, pero no puedo manejar”.

En otra instancia de la entrevista, la periodista precisó en qué consistió su problema de salud, teniendo en cuenta que "nunca" había tenido dolor de cabeza, el síntoma principal del probable síndrome de vasoconstricción. "El cuadro que tuve al aire fue cefalea en estallido. Lo segundo fue a raíz de una punción lumbar que me hicieron para descartar el edema cerebral y la meningitis. Salió más líquido del que tenía que salir y eso me provocó otros dolores de cabeza", explicó. "Estuve en terapia intensiva y debía estar tiesa, mirando al techo varios días. Me la re banqué", destacó.

Mercedes Ninci mandó al frente a Mariana Fabbiani

Recientemente, en diálogo con Fernanda Iglesias en Mucha Radio FM 89.5, Ninci reveló cómo fueron los días anteriores al dramático momento en que se desvaneció en el programa de Mariana Fabbiani en el que participaba. “Yo le decía a Mariana, ‘Me estoy muriendo y nadie se da cuenta’, y pensaba en mis cuatro hijos", confesó. "Le decía que me quería morir en la calle haciendo notas, no adentro de un estudio. Un horror”, sentenció.