Mercedes Ninci se quebró en Lo de Mariana y la conductora le cortó la reflexión

La periodista se conmovió con el incendio en Villa Itatí y pidió que los argentinos colaboren con los que menos tienen. Lejos de apoyarla, Mariana Fabbiani le dio la palabra a un invitado.

La periodista Mercedes Ninci no se pudo contener y estalló en llanto en Lo de Mariana al analizar el incendio en Villa Itatí y propuso que "no importa si gobierna uno o gobiernan otros" para ayudar a los que menos tienen. Pero lejos de contenerla o sumarse a su propuesta, Mariana Fabbiani le interrumpió su exposición.

En el programa que conduce Mariana Fabbiani en las mañanas de El Trece estaban hablando de un incendio en un comedor comunitario de Villa Itatí a consecuencia de la propagación del fuego originado en un depósito de cartón aledaño. “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, explicó Mercedes Ninci mientras la conductora no cambiaba la enorme sonrisa de su cara.

Manu Lozano, el presidente de la Fundación Sí, se sumó a la exposición de Ninci y dio su testimonio sobre cómo afecta el incendio, más allá de los daños materiales, a los vecinos del lugar. “Imaginate que si la mayoría de los argentinos estamos al día, cuando pensamos en estos barrios... El cartón que se vende en el día es para comer en el día”, observó.

A continuación, la periodista que estaba en silencio no pudo contener las lágrimas. “¿Qué pasó Merce?", preguntó Mariana como si no adivinara el porqué del llanto de Ninci. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, lamentó la panelista de Lo de Mariana.

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”, agregó.

Por último, se olvidó de la grieta política e invitó a los presentes (uno de ellos la macrista Florencia Arietto) a reflexionar una situación estructural más allá de las banderas. “No importa si gobierna unos o gobiernan otros. Nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que todo lo hagan los políticos porque no lo van a hacer”, propuso.

Pero ante las palabras y la inesperada reacción de la periodista, Mariana prefirió pasar a otro tema y sintetizó: “Esto que le pasa a Mercedes obviamente lo compartimos todos”. Automáticamente, le concedió la palabra al referente de la Fundación Sí para completar con una reflexión el lamentable hecho ocurrido en Villa Itatí.