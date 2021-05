El pasado lunes por la noche, Marcelo Tinelli volvió a conducir ShowMatch por la pantalla de El Trece. Y en la presentación del primer programa, decenas de personas formaron parte de una bienvenida sumamente espectacular: hubo bailes, sketch de comedia y también se destacaron diversos cantantes. Sin embargo, las redes sociales denunciaron que no se respetaron los protocolos correspondientes para evitar el contagio de coronavirus. Como consecuencia, el conductor estalló de furia.

En diálogo con Telenoche, y en la previa del segundo programa, Tinelli salió a responderle a todos aquellos que criticaron a ShowMatch: "Nosotros no sabemos de esto, sabemos lo que nos dice las autoridades sanitarias y respetamos a rajatabla todos los protocolos".

Asimismo, el también presidente de San Lorenzo aclaró que el estreno de ShowMatch contó con diferentes tomas y que todo estuvo supervisado de la manera correspondiente: "Primero quiero decir que todo lo que se vio fueron muchas escenas y bailes pre grabados. Nunca hubo 200 personas acá todas juntas. Acá lo máximo que hubo fueron 33 en una escena en el piso".

"Tengo cuatro hisopados, todos están hisopados y tenemos todas las puertas del estudio abierta que encima tiene 1200 metros. Cada camarín permiten cuatro personas por protocolo. Hay tres médicos en el piso y tres afuera. Tenemos un laboratorio para hisopar. Se cubre todo", agregó Tinelli.

Por otra parte, y al ser consultado por los comentarios de las redes sociales que lo repudiaron, comentó: "No estuve leyendo redes estuve trabajando en el programa. Si alguien se sintió molesto lo entiendo. Nosotros trabajamos en la televisión. Hace un año y medio que no trabajamos porque no teníamos los protocolos. Ahora los tenemos y los cumplimos a rajatabla. No me puede molestar algo cuando nosotros cumplimos lo que no dicen".

A modo de defensa, el conductor también manifestó que el estudio de ShowMatch tiene suficiente espacio y que los espectadores no dimensionan todas las medidas preventivas que los directores tomaron para cumplir con los protocolos: "Acá no se juntaron nunca 200 personas. Esto tiene 1200 metros. Tenemos totalmente cubierto todo. Después de ahí lo que pueda decir cada uno corre por cuenta de cada uno. Nosotros estamos muy felices con el programa, con llevarle alegría a la gente y dar laburo a 300 personas que laburan acá. Si alguno se sintió mal, lo lamento, pero cumplimos con todo lo que nos han dicho".

Alarma roja en Argentina por el aumento de casos y muertes por coronavirus

El pasado martes 18 de mayo, se registraron números muy altos por coronavirus: en todo el país hubo 35.543 casos en las últimas 24 horas. En el interior, lidera el ranking del día Córdoba con 4.074; Santa Fe con 3.302; Tucumán con 1.194; Mendoza con 1.095; Entre Ríos con 921 y Neuquén con 807. Además, Catamarca tuvo 440; Chaco, 525; Chubut, 320; Corrientes, 35; Formosa, 328; Jujuy, 145; La Pampa, 799; La Rioja, 376; Misiones, 129; Río Negro, 557; Salta, 518; San Juan, 735; San Luis, 294; Santa Cruz, 369; Santiago del Estero, 444 y Tierra del Fuego, 78. Asimismo, se confirmó que hay 5.813 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,2% en el país y del 76,2% en el AMBA.