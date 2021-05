Marcelo Bonelli tiene coronavirus y está aislado hace casi una semana recuperándose de la enfermedad. Desde el momento en el que se supo de su contagio, nada se conocía de cómo transitaba el Covid-19 pero, a través de un colega en Radio Mitre, el periodista terminó con el hermetismo y brindó detalles de los síntomas que padece.

Juan Etchegoyen, el conductor de Sábado Tempranísimo, fue el encargado de conversar con Bonelli y de transmitir su estado a la audiencia. “Marcelo Bonelli tiene coronavirus y acabo de hablar con él sobre su estado de salud“, comenzó diciendo el comunicador desde su ciclo en las redes sociales.

“Lo que me dice es que está afónico en este momento. Con respecto a la evolución está normal. Con dolor de garganta fuerte y eso es muy molesto y me tiene sin descansar bien", comentó el conductor, y agregó: “Estoy saturando bien oxigeno y no tengo temperatura, eso es positivo según dicen los médicos. Estoy en el día 6“, agregó.

Explotaron los contagios en el programa de Lanata

La explosión de contagios de coronavirus en el Grupo Clarín produjo más afectados en el entorno de Jorge Lanata. Al resultado positivo de Rolando Barbano, su columnista de Policiales, también se sumó el diagnóstico de Marina Calabró y otros integrantes del ciclo de Radio Mitre. Las infecciones afectan también a Telenoche y a TV Nostra, entre otros programas.

Luego de que Barbano diera positivo y se encendieran todas las alarmas, el Grupo Clarín activó protocolos para aislar a los contactos estrechos que comparten diversos programas con el conductor. Tal fue el caso de Diego Leuco, que utiliza el mismo camarín que el especialista en Policiales en Telenoche. Sin embargo, la ola de contagios continúa, ya que se conoció el test positivo de Marina Calabró, otra de las columnistas de Lanata en Radio Mitre.

“Así es, caí y caímos todos. Estoy sin síntomas por ahora, y mañana hisopan a mi hija Mía”, comentó la ex Intrusos al periodista Pablo Montagna en una nota para La Nación. El contagio de Calabró también complica a TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial en America TV. “Espero seguir así porque forme parte de quienes se dieron la vacuna de Cansino y confío en tener esa protección“, señaló Calabró en ese sentido.