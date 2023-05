Maravilla Martínez vs. Chino Maidana: cuándo podría ser la pelea de boxeo

Los aficionados del boxeo podrían ver en acción a dos peleadores muy reconocidos del país. Cuándo podría darse este combate.

A través de una entrevista, Sergio Maravilla Martínez desafió a un combate "de verdad" al boxeador Marcos El Chino Maidana en medio de una entrevista realizada por el periodista Leo Benatar que fue realizada en Instagram. La charla contó con la interacción del boxeador y el comunicador quienes invitaron a sus seguidores para que le escribieran al santafesino sobre esta invitación al ring de boxeo. Cuándo podría darse este combate.

Maravilla Martínez vs. Chino Maidana: cuándo podría ser la pelea de boxeo

Ahí Simón dice que necesitamos una exhibición entre Maravilla Martínez y el Chino Maidana”, fue la apreciación que Maravilla leyó durante una entrevista que le realizó Benatar. Posteriormente el peleador añadió: "Un combate de verdad, una pelea en serio", sostuvo.

Posteriormente Martínez continuó realizando la invitación a otro de los combatientes más destacados del país. "¿Los tenés bien puestos Chino? ¿Tenés lo que hay que tener puesto? ¿Los tenés o no los tenés? Porque yo me animo. Soy Sergio Gabriel Maravilla Martínez y estoy desafiándote a boxear en este 2023, poné la fecha y vamos para adelante. Soy fanático y seguidor tuyo, pero también te desafío para que subamos a un ring vos y yo, y nadie más", aseguró.

Por el momento los seguidores de esta disciplina están aguardando una respuesta por parte del Chino, quien se encuentra alejado de la competencia tras su retiro.

Los últimos antecedentes de ambos boxeadores

Martínez de 48 años volvió a los combates a la altura de marzo de este año en un encuentro en el que derrotó al colombiano John Teherán luego de no haber combatido en 10 años en territorio argentino. En aquella oportunidad, el imponente Luna Park fue el escenario que recibió a la Maravilla para este combate que contó con la presencia de varias personalidades representativas.

El pugilista también se refirió a una denuncia que el cafetero le había realizado por un presunto soborno. "Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Me preparé para pelear contra un batallón de espartanos, estaba preparadísimo para una pelea dura y fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez sí"

Maidana, por su lado, se mantiene alejado de la disciplina luego de su último combate el pasado 13 de septiembre del 2014 cuando perdió ante Floyd Mayweather en las instalaciones del MGM Gran Garden Arena en la ciudad norteamericana de Las Vegas. Pese a que en varias oportunidades intentó regresar al ring de manera amateur no lo pudo hacer y por este motivo decidió retirarse del boxeo tras una carrera en la cual ganó 35 peleas.