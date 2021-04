En el marco del escándalo de la "Operación Olivos", donde Mauricio Macri ha quedado muy mal parado tras haber recibido la visita de jueces y periodistas en la quinta presidencial, Luis Novaresio parece hacer oídos sordos y dirigir la atención del público nuevamente contra Cristina Kirchner. En la edición de anoche en A24, el periodista protagonizó un fuerte cruce con Juan Grabois, quien lo dejó en ridículo con un fuerte argumento.

Novaresio, que un rato antes había recibido la visita del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, se sentó en la mesa y comenzó a abordar diferentes asuntos del contexto político en la Argentina. Sin embargo, en uno de los tramos de la charla, se refirió a las causas en las que es investigada la Vicepresidenta de la Nación.

Pero antes, y a modo de reflexión, el conductor intentó hacer una comparación entre el Gobierno de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, Novaresio expresó: "Guatemala es esta coalición. Guatepeor es Macri". Grabois tomó la palabra y señaló: "Guatemucho peor". Un segundo después, el presentador resaltó: "Guatemil peor, pero me concedés que en Guatemala (NdeR: los gobiernos de Cristina y Néstor) chorearon".

El líder del Frente Patria Grande sostuvo: "En Guatemala, si a 'Guatemala' te referís a todos los que dicen ser parte del Proyecto Nacional y Popular, que hubo gente que choreó, a nadie le cabe ninguna duda". Insistente, Novaresio manifestó: "A Mena (NdeR: viceministro de Justicia) le caben dudas". "No sé si le caben dudas a Mena. Yo no escuché que dijera eso", le marcó el activista.

Empecinado con atacar a Cristina Kirchner, Novaresio declaró: "No me consta. 'Cristina es inocente en todas las causas', me dijo". Fue entonces cuando Grabois le frenó el carro al periodista y le advirtó: "No, Cristina es inocente en todo. Eso a mí me consta. Si hubiese sido culpable de algo, cosa que es mentira, los que cagaron esa posibilidad de que eso se sepa son la banda de rufianes que la persiguió para perjudicarla políticamente. Sería un infantilismo de tu parte pensar que hubo algún atisbo de neutralidad en búsqueda de Justicia en las causas de Cristina".

Incómodo con la situación, el conductor de A24 le respondió: "No me disgusta ser infantil, pero vos decís que no te caben dudas de que una persona que las dos terceras partes de su vida ha sido funcionario pública y es millonaria como ningún empresario privado ha podido en la actividad capitalista pura".

El picante ida y vuelta de Grabois con Novaresio:

Grabois: "De Cristina, no me cabe ninguna duda. Yo a Néstor no lo conocí".

Novaresio: "No me digas que no lo conocés".

Grabois: "Cristina representa la fuerza política más importante que hay en la Argentina y la persecución que hay contra ella... Cristina no es corrupta, no tiene ni un pelo de corrupta. Y eso, desde que aprendí, la conocí y seguí las causas, lo banco a muerte. Después, Cristobal López, Jaime y Devido, me importan un rabanito"

Novaresio: "¿Por acción o por omisión tampoco?"

Grabois: "No, porque el mundo es complejo. Yo no te puedo decir a vos que si un compañero tuyo recibe un sobre por abajo de la mesa, es culpa tuya".

Novaresio: "Totalmente, pero si yo me entero, vuela por el aire"

Grabois: "No sé, la vida es compleja".