Luis Brandoni volvió a apuntar contra el peronismo

Desde hace varios años, Luis Brandoni intensificó su militancia y prédica anti peronista. Cercano al espacio conducido por Mauricio Macri y a tan solo unos meses de haber sido internado por coronavirus, el actor habló sobre el impacto de la pandemia en su actividad laboral, las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional en busca de frenar el avance del coronavirus en el país y también dio una insólita visión de un cambio político que se dio en el último tiempo, según él mismo analiza. "El peronismo perdió la calle, la calle la ganó la gente", aseguró Brandoni.

En diálogo con Volviendo a casa, el ciclo que conduce Pablo Rossi por Radio Mitre, Luis Brandoni reincidió en sus críticas a cómo el gobierno de Alberto Fernández administra la pandemia: "Estoy inquieto, como muchos millones de argentinos, con cierto grado de angustia por saber cuándo termina esto y cuándo vamos a parecer un país normal". A raíz de las últimas medidas que el gobierno nacional tomó para frenar el avance del coronavirus, el actor debió frenar las funciones de El Acompañamiento, la obra que realiza en el Multiteatro Comafi.

Como uno de los principales personajes que convocó a los "banderazos" contra las medidas dispuestas por Alberto Fernández, Brandoni compartió un insólito análisis de la actualidad política: "El peronismo disfrutó de un activo político importantísimo durante décadas y lo perdió. Ese activo se llamaba la ‘calle’. La calle la perdió. La calle la ganó la gente". En ese sentido también resaltó que se trataron de manifestaciones "espontáneas" y pacíficas en las que "no se rompió ningún vidrio". Al parecer no recordó que las mismas fueron convocadas por las principales figuras de la oposición, como él mismo, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi.

Brandoni compartió un insólito análisis de la actualidad política

Además, el actor también aseguró que mucha gente que no se involucraba en cuestiones políticas hoy sí lo está haciendo y destacó las muestras de apoyo que recibió el ex presidente Mauricio Macri en aquellas manifestaciones "espontáneas". "Las clases se están dando presencialmente no por los funcionarios, sino por una decisión de los papás y las mamás", opinó al tiempo que comparó esa situación con el "fervor del '83" del restablecimiento democrático.

Luis Brandoni en uno de los banderazos a los que convocó junto con el macrismo.

Por otra parte, Brandoni reveló cómo transcurrió su contagio de coronavirus en febrero pasado: "No tuve miedo y casi ni me di cuenta, porque no tuve las cosas que suelen ocurrir como perder el olfato o tener dolores. No tuve nada de eso". "Creo que tuve un COVID bastante leve", agregó el actor de 81 años, que debió pasar 6 días internado.