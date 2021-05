El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó “in limine” el apartamiento de la jueza Karina Perilli del caso AMIA. La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la mutual judía, había recusado a Perilli por las referencias a la magistrada que hay en el celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, y que reveló El Destape. La jueza está vinculada a un exfuncionario del Ministerio de Justicia macrista e interviene en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista. La resolución judicial será apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En una resolución firmada este viernes, el TOF 2 desestimó la recusación de Perilli que hicieron, por un lado, desde Memoria Activa, y por otro, los abogados José Ubeira y Juan José Ribelli, quienes representan al grupo de expolicías que es parte en la causa. El rechazo fue “in limine”, es decir, no ameritó sustanciación ni la jueza cuestionada tuvo que dar explicaciones, por lo que no se corrió vista a las partes. ¿Qué esgrimieron los jueces? Que los planteos son “manifiestamente improcedentes” y que no ven “elemento objetivo alguno que funde la existencia de un temor de parcialidad con la entidad que un planteo de estas características amerita”. Los magistrados dijeron que la recusación se basa en “meras especulaciones o conjeturas efectuadas por cada uno de los presentantes” y que “los hechos referidos no guardan vinculación con ninguno de los imputados involucrados en este proceso”.

El documento digital en el que se notifica el rechazo “in limine” está escrito en plural pero no tiene firmas a la vista.

Memoria Activa se hizo eco de la publicación de este medio “Celular de Nieto: una nota del secretario de Macri sugiere contactos con una jueza del caso AMIA”, en la que se relató una anotación de Nieto del sábado 12 de enero de 2019, en la que escribió: “Llamar lunes” a “Cozzi - mujer es la jueza de la amia, xq no lo cerró?” (sic). Este mensaje fue borrado por el secretario privado de Macri pero logró recuperarse en el análisis del teléfono que se hizo en la causa de espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora. Todo parece indicar que la referencia es a Eugenio Cozzi, entonces miembro del ministerio de Justicia y exasesor de Germán Garavano, y su pareja, la jueza Karina Perilli.

“El mensaje de Nieto insinúa presiones al tribunal y es un elemento más del intento del Gobierno de Macri de evitar la condena a los encubridores amigos”, sostuvo Memoria Activa en un comunicado que difundió este lunes.

El archivo se creó en el teléfono de Nieto un mes y medio antes de que se conociera la sentencia del primer tramo del juicio, en el que fueron condenados con una pena muy baja, entre otros, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a los que el gobierno de Macri intentó salvar vía el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano (entonces fueron absueltos el expresidente Carlos Menem y el expolicía vinculado a Macri, Jorge “Fino” Palacios, entre otros). El TOF 2 aún debe juzgar otro tramo de la causa encubrimiento.

El rechazo de la recusación de Perilli no sorprende: se resolvió con el respaldo sus propios pares.

Perilli es jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 porteño e integra el TOF 2 que juzga el encubrimiento del atentado a la AMIA junto a Jorge Gorini y Néstor Costabel. A la par, es miembro del espacio Compromiso Judicial, la lista interna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que más se vinculó al PRO durante el macrismo. Según la página de Compromiso Judicial, la jueza es “Presidente de la Comisión De Relaciones Institucionales” de ese espacio. En esa misma lista participa el hombre fuerte del TOF 2: Gorini. Por ejemplo, Perilli y Gorini encabezaron la lista como candidatos a vocales en las elecciones del 27 de noviembre de 2014 para integrar el consejo directivo de la AMFJN. Era de esperar que respaldase a su colega.

Memoria Activa apelará la decisión del TOF 2. Lo mismo hará José Ubeira. El caso recaerá en la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que también tiene que resolver la apelación de la sentencia, que está en su poder desde agosto de 2019.

La sala II para abordar el caso AMIA está conformada por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Ana Figueroa. Los primeros dos fueron designados por Mauricio Macri. Mahiques, de hecho, llegó a la Casación Federal a dedo en 2017 y recién un año más tarde logró el aval del Senado para emprolijar un poco su situación. Exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, es el padre de Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General porteño y exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Juan Bautista está imputado en la causa de la Mesa Judicial Pro junto a Garavano, Macri y otros exfuncionarios cambiemitas.

Según publicó el portal chequeado.com en enero de 2019, Cozzi es pareja de Perilli y está vinculado a Garavano hace años. El sitio informó que el propio abogado les afirmó que “comenzó a trabajar en 2011 como asesor de Germán Garavano” cuando aquel estaba “a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad”. Así se señala en el artículo que trazó un perfil de este letrado relacionado al macrismo, titulado “Eugenio Cozzi: el abogado a cargo del control de armas que defiende la tenencia”. Es que además de asesor, Cozzi estuvo al mando de la ANMAC entre 2018 y 2020. En la misma nota se indica que “está casado con la jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 porteño, Karina Perilli”.

El planteo de recusación

En la presentación judicial que había realizado Memoria Activa se destacaba que en el mensaje de Nieto había un “énfasis en el vínculo matrimonial del ex colaborador de Garavano con la jueza Perilli y en el rol que ella cumplía (y aún cumple) en el caso” lo que “obliga a concluir que esa nota demuestra la intención del secretario privado del ex presidente Macri de hablar de la referida causa”.

En esa línea, sostuvieron que la “nueva evidencia debe analizarse y valorarse, de manera conjunta y congruente, con los antecedentes del caso que dan cuenta de la existencia de distintas gestiones, la mayoría de ellas subrepticias, desde el gobierno del ex presidente Macri para lograr la impunidad (o el trato condescendiente) de algunos imputados”. Tal fue el caso de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a los que el gobierno de Macri intentó salvar vía el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. El exministro fue denunciado por integrantes de la misma coalición como Elisa Carrió y el ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, quien hasta recibió un mensaje de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti recriminándole no haber protegido a Barbaccia.

“Con semejantes antecedentes y en este contexto, resulta ineludible inferir de la nota que se habría extraído del celular del ex secretario privado de Macri que existió un interés del ex presidente en interferir en el desarrollo de ese juicio, en favor de algunos imputados, y que el contacto que se procuraba con la jueza Perilli obedecía a ese objetivo espurio que se impulsó desde las más altas esferas de aquel gobierno”, se enfatizó.

Pero el TOF 2 blindó a la jueza. Ahora, todo quedará en manos de la polémica Cámara Federal de Casación Penal.