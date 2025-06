Vuelve Love is Blind Argentina y ya está abierto el casting.

Confirmaron la segunda temporada de Love is Blind Argentina y los fanáticos ya están como locos. Una vez más, Darío Barassi y Wanda Nara se preparan para conducir esta nueva entrega que se encuentra buscando sus candidatos para encontrar el amor a ciegas. Anotarse es muy sencillo y las inscripciones ya están abiertas.

Este reality, muy famoso en todas partes del mundo, es la oportunidad ideal para que las personas solteras encuentren a su alma gemela a través del sistema de citas a ciegas. La convocatoria está abierta hasta el 4 de julio, para hombres y mujeres de entre 25 y 45 años.

En esta nueva edición, la dinámica del programa será igual: durante la primera etapa los participantes podrán conocerse a través de conversaciones en cabinas separadas, solo escuchando sus voces. Se harán preguntas y se conocerán más allá de su aspecto físico. La segunda etapa es la de la propuesta, donde solo se llega cuando hay una conexión real entre las parejas. Por último, viene la parte del encuentro físico, post compromiso, donde se ven por primera vez. Por último, está la boda, la luna de miel y la convivencia para ver cómo funciona la relación en el mundo real. Al final del ciclo, las parejas pueden elegirse para siempre o separarse definitivamente.

Cómo anotarse al casting de la segunda temporada de Love is Blind

La única forma de inscribirse al casting del programa es vía mail a la casilla convocatoria@correacasting.com. Allí hay que indicar nombre, edad, lugar de residencia, redes sociales y un teléfono de contacto. La convocatoria está abierta hasta el 4 de julio inclusive y es para hombres y mujeres de entre 25 y 45 años.

Las terribles 2 denuncias de abuso sexual contra participantes de Love is Blind Argentina

La denuncia más reciente sobre un exparticipante de Love is Blind explotó en Lape Club Social (América TV) cuando Camila Pittaluga denunció públicamente a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual y contó detalles: “Estábamos en un viaje por la provincia de Buenos Aires, compartiendo habitación con uno de sus amigos y también abusó de mí. Desde noviembre estoy con psicólogo y psiquiatra y también estoy medicada". Además, el abogado señaló: “Recién estamos comenzando este proceso, es fundamental el apoyo de los terapeutas que pueden explicar qué pasa con la víctima".

Por su parte, Camila agregó: “Tuve ataques de pánico y de ansiedad y mis ex compañeros saben muchas cosas”. Además, reveló que cuando se enteró de la participación de Ezequiel Ingrassia en Love is Blind Argentina se alejó de su círculo íntimo: “Todas mis amigas me avisaron, pero yo me enojé y me alejé de ellas, a fines de diciembre vuelvo de un viaje y ahí me enteré que se volvió a ver con Julieta (con quien Ingrassia se conoció en el reality y se casó), fue a partir de agosto que yo no quería verlo ni tener sexo con él”.

“El siempre me decía “qué hostil que sos”, “estás loca”, “tenés cara de loca””, cerró Camila. Ezequiel Ingrassia no está imputado, pero en las últimas horas inició una denuncia penal contra la joven que lo implicó en una situación de abuso sexual. Florencia Fernández, otra de las exparticipantes de Love is Blind Argentina, mostró su apoyo a Ezequiel en un comunicado que hizo público en sus redes sociales.

Esta denuncia se sumó a la de Emily Cecco, quien denunció a Santiago Martínez al aire en el streaming de Ángel de Brito, Bondi Live. En medio de la charla en el stream, contó cómo logró escaparse de su casa tras el violento ataque. Los jóvenes estaban a punto de casarse por iglesia, tras haberse casado por civil para el programa. Sin embargo, de la noche a la mañana, Santiago, que le juraba a Emily que era "el amor de su vida" y la persona con la que quería formar una familia, mostró su lado más oscuro y la agredió física y verbalmente por primera vez.

Emily estaba conviviendo con Santiago y todo parecía marchar bien. Hasta entonces, el joven no le había demostrado ningún indicio de ser una persona violenta. La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre, tías y hermanas de Emily le organizaron una despedida de soltera para ir a ver Sex, la famosa obra de teatro erótica de José María Muscari. Tras un ataque de celos, Santiago la llamó "puta", "pajera" y la atacó: cuando llegó a su casa, le dio una trompada en la cabeza, una piña en el ojo y la ahorcó.

"El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo", cerró.