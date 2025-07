Hernán Drago se quebró en vivo por la muerte de la Locomotora Oliveras.

Este lunes, se confirmó el fallecimiento de Alejandra la "Locomotora" Oliveras a los 47 años tras dos semanas internada luego de sufrir un ACV. Durante la emisión de Cortá por Lozano (Telefe), Sol Pérez confirmó la noticia y se vivió un duro momento al aire con Hernán Drago, quien supo ser muy amigo de la deportista.

"Falleció la 'Locomotora' Oliveras, es una noticia impactante porque se trata de una mujer luchadora que siempre dio mensajes motivacionales, siempre le puso garra a salir para adelante. Hoy a la tarde dijeron que le habían sacado el respirador, que estaba mejorando de a poco, que había abierto los ojos... Esto es impactante para nosotros", comenzó diciendo Sol Pérez.

Hernán Drago quien fue compañero de la boxeadora, rompió en llanto en medio del programa de Verónica Lozano y admitió "no poder creerlo". "No me lo esperaba ni loco, nosotros fuimos compañeros un par de años. Yo hablaba seguido con ella, habíamos hecho radio juntos también", expresó entre lágrimas conmocionando a todo su equipo.

"Más allá de las cosas televisivas, hemos compartido charlas en camarines, cosas comunes... Yo estos días le mandé mensajes a su WhatsApp diciéndole que era cuestión de tiempo, que sepa que no estaba sola. Ayer le escribí porque ví a sus hijos hablando en la televisión y le conté eso. No me lo esperaba, no puedo creerlo", concluyó emocionado.

De qué murió la 'Locomotora' Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras falleció este lunes 28 de julio a los 47 años a pocos días de haber sufrido un ACV que la tuvo internada durante dos semanas. La noticia de su muerte fue sin dudas un golpe durísimo para los amantes del boxeo y para todos aquellos que trabajaron con ella en su carrera mediática. La deportista jujeña radicada en Santa Fe se ganó el cariño de la gente con sus divertidos posteos en redes sociales en donde "motivaba" a sus seguidores.

En cuanto al accidente cerebrovascular isquémico que cambió el rumbo de su vida, fue ingresada al Hospital José María Cullen de la mencionada provincia en donde la internaron en terapia intensiva. En las últimas horas, trascendió que su estado era estable y que había abierto los ojos, aunque con pronóstico reservado. Sin embargo, la deportista tuvo un triste desenlace que impactó de lleno en el deporte de los puños que hoy la llora.