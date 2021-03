¿Macri dueño de La Nación +? La respuesta de Esmeralda Mitre

La explosiva Esmeralda Mitre rompió el silencio y tiró varias bombas a la hora de expresarse en medio de la polémica que rodea al diario La Nación. La actriz e hija de Bartolomé Luis Mitre, director del medio hasta su fallecimiento, salió con los tapones de punta y dejó a la vista su interés de realizar grandes cambios en el diario familiar. Además posó todos los focos en el expresidente Mauricio Macri, con una aparte participación en el canal.

Fue el periodista Luis Ventura quien la entrevistó para Secretos Verdaderos, por América TV, y no dudó en consultarle: "¿Está Macri detrás del canal?". "Yo no puedo afirmar eso", expresó la mujer de 37 años, tras levantar las cejas y sonreír de manera cómplice. "¿No lo sabés o no querés responder?", insistió el entrevistador y sin vueltas, ella expresó: "No quiero responder". Al acusarla de saberlo, ella no dudó y asintió.

En relación al patrimonio perdido tras el fallecimiento de su padre, Esmeralda Mitre contó: "Quiero recuperar lo que papá había dejado y había perdido la fuerza de llevar adelante, porque estaba muy enfermo. Ahora hay que entrar al diario y si es necesario, poner auditorías acá y allá. Yo sé las cosas que están mal en el diario". Y detalló sobre los malos funcionamientos: "No me conviene a mí decirlo pero muchas cosas no están funcionando bien. Hay cosas que están muy mal a nivel estructura, funcionamiento, ética y plata".

Escuchala:

Si bien tiene un bajo porcentaje y la parte mayoritaria, perteneciente a sus primos, manifestó: "Cuando vos tenés el 31%, tenés la fuerza para hacerle la contra a los que tienen el 51%. No es poca cosa la cantidad de acciones que tiene mi familia. Ellos no pueden hacer lo que quieren, podían con papá enfermo pero con nosotros no porque yo no estoy enferma ni casada, tengo mucha cabeza y soy muy inteligente".

Con respecto a sus intenciones de cara al futuro, Esmeralda aclaró que no quiere hacer notas, entrar al directorio o tener un puesto en el medio: "Quiero armar un diario nuevo, que funcione, con el nombre de La Nación. Quiero renovarlo en relación a lo ideológico, a lo estructural y a lo empresarial". Y apuntó contra su actualidad: "Es un diario que es chico. Es grande en papel pero es chico y fácil de dar vuelta. Comunicacionalmente se pueden hacer muchas cosas, no es multimedio, no es Clarín".

A su vez, la actriz contó que Miguel Ángel Pichetto y Federico Ramón Puerta le ofrecieron postulares como diputada de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones. Si bien se mostró interesada y dejó en claro que "ama a la política", se negó porque no es el momento indicado para ella. "Notaron en mí las ganas de hacer política, me ofrecieron y lo pensé pero tengo muchas cosas que hacer, como mi programa de televisión que va a ser algo social", expresó y confirmó que no será en La Nación +.

Ya en el piso, en el vivo del sábado por la noche, Ventura le volvió a preguntar sobre el ex mandatario del PRO. "¿Macri puso plata en La Nación?", consultó y Esmeralda sentenció: "Yo creo que sí pero no lo puedo afirmar... Ponele. Para ayudar a los Saguier que están con problemas económicos, deben 50 millones de dólares por la compra de acciones".