Cuánto cuestan la camisa y el pantalón que usó Messi para recibir Año Nuevo

El capitán campeón del mundo recibió el 2023 con un atuendo especial que llamó la atención de sus seguidores.

Lionel Messi tuvo un 2022 inolvidable. El sueño de ser campeón del mundo hoy es una realidad y el capitán argentino despidió el año con un saludo a todos los argentinos a través de las redes sociales. Pero más allá de sus palabras, otro detalle llamó la atención de sus seguidores y fue la ropa que eligió para la cena de Año Nuevo con su familia.

El crack de 35 años lució una camisa verde confeccionada con satén de seda, con cuello abierto y detalles en naranja con ribetes estampados, además de un pantalón corto haciendo juego.

"El que es campeón del mundo se viste como quiere", fue uno de los comentarios más repetidos. Otros hicieron referencia a que Messi estaba vistiendo un pijama o que "se había disfrazado de duende". También hubo quien leyó un homenaje a Bangladesh, el país que tanto apoya a la Selección argentina, que tiene en su bandera el mismo tono de verde que la camisa del rosarino.

Antonela, por su parte, eligió un conjunto blanco tejido de dos piezas con un patrón regular, con pantalón largo y top cerrado.

Cuánto cuesta la camisa que usó Messi en Año Nuevo

La camisa verde de satén de seda que usó Messi en el festejo de Año Nuevo, diseñada por Gucci tiene tres bolsillos frontales, cuello abierto y puños en naranja, con ribetes estampados. Está publicada a 950 euros en el sitio Mytheresa, dedicado a la venta online de moda de lujo, pero se encuentra agotada.

En tanto, el pantalón, está publicado a 1.183 euros, y tampoco está disponible. De largo por debajo de las rodillas, cuenta con bolsillos laterales y elástico en la cintura.

Messi y su emotivo mensaje para cerrar el año

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un mensaje para despedir el año, el cual marcó su vida y la de la gran mayoría de los argentinos. Además, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus fanáticos y subrayó la importancia de su familia durante su carrera.

Messi decidió hacer un breve balance del 2022, al que catalogó como "un año que jamás podré olvidar". Además se refirió a la obtención de la copa del mundo como "el sueño que siempre perseguí

por fin se cumplió".

En medio de toda la emoción por haber llegado a lo más alto de su carrera con la camiseta Argentina, el capitán de la Albiceleste optó por poner en relevancia la importancia de su familia en este camino. Así, junto a fotos con su esposa e hijos, también señaló: "Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí".

En el cierre, dejó un lindo mensaje de cara a lo que viene: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y le