La noticia sacudió las redes sociales. Pocas relaciones generan la sensación de que hay pocas posibilidades que se separen como lo es la pareja de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, el rompimiento de ambos se viralizó temprano en las redes sociales y no tardó en ser una de las principales tendencias en nuestro país.

"Messi y Antonella", estuvo entre los temas más hablados de Twitter en las primeras horas del sábado. Pero el hecho de que el nombre de la rosarina ya esté mal escrito (se escribe Antonela, con una sola L) daba la sensación de que algo no estaba bien.

Efectivamente, se trataba de una nueva fake news. La viralización partió de un portal llamado "Strickers", quien tituló en una nota "la reacción del padre de Lionel Messi al enterarse de la separación de Antonela Roccuzzo". El título llamó la atención de los usuarios, como se preveía.

"Están diciendo que Messi y Antonella ya no son pareja, espero que sea una mentira porque si es verdad no creo más en el amor", escribió un usuario. Otra añadió: "Che es muy temprano para leer que Messi y Antonella se separaron. Díganme que es mentira".

La noticia da por hecho una ruptura entre Messi y Antonela que jamás existió, y añadía una reacción del padre del crack argentino en las redes sociales para con su nuera. Aun así, no fueron pocos los que cayeron en el engaño.

Maradona, sobre el escándalo de Messi en el Barcelona

Diego Armando Maradona se refirió por primera vez a la fallida salida de Lionel Messi del Barcelona, que derivó en un escándalo con el presidente Josep María Bartomeu, quien terminó renunciando luego de impedirle al rosarino marcharse del club.

Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como merecía", manifestó sin filtro el astro argentino en una entrevista con Clarín por su cumpleaños N°60.

"Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no", agregó Maradona en relación a las intenciones de Messi de abandonar el club en el que Diego jugó entre 1982 y 1984.