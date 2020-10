Crisis en Barcelona: Renunció Josep María Bartomeu

El presidente del FC. Barcelona Josep María Bartomeu presentará en breve la renuncia a su cargo, luego de que la Generalitat de Catalunya confirmara que el próximo fin de semana se llevará adelante la moción de censura en su contra.

De esta forma, Bartomeu pone fin a un polémico ciclo presidencial del Barcelona, que estuvo plagado de conflictos, escándalos y desarreglos económicos y se coronó en los últimos meses con la pelea abierta con Lionel Messi, que estuvo a punto de dejar el club.

El próximo fin de semana, los socios del cuadro "Culé" debían votar para definir si permitían que Bartomeu concluyera su mandato o lo obligaban a dimitir de inmediato. Con la excusa de la segunda ola de coronavirus en España, el dirigente intentó dilatar de la moción de censura. “Si el voto de censura se tiene que celebrar este fin de semana, es imposible hacerlo de forma descentralizada y sólo se podría hacer una sede, en el Camp Nou. Descentralizar es lo mejor de forma sanitaria, pero necesitamos 15 días para hacerlo de forma correcta”, aseguró en ese sentido.

Pero finalmente el gobierno catalán aprobó que la votación siguiera adelante ya que no encontró "impedimentos jurídicos ni sanitarios" para postergar la decisión. Frente a esta situación, el presidente del club tiene decidido presentar su renuncia voluntariamente, ya que se espera un masivo rechazo a su gestión.

Bartomeu llegó a la presidencia del Barça luego de la renuncia de Sandro Rosell en 2014. En 2015, el club consiguió el triplete de la liga española, la Copa del Rey y la Champions League y de esa manera logró ser ratificado en las elecciones. Sin embargo, el último período estuvo marcado por los escándalos.

Durante la última parte de su gestión, el ahora expresidente fue cuestionado por debilitar la economía del club y por no conseguir que el equipo "Blaugrana" mantuviera el nivel que lo caracterizó en las últimas décadas.

Para colmo, la revelación de que el Barcelona había contratado una empresa para realizar campañas de difamación en redes sociales contra los opositores de Bartomeu e incluso contra Messi desencadenó un final que era cada vez más esperado. El fastidio de la 'Pulga' con la dirigencia creció y la vergonzosa eliminación en la pasada Champions League (8 a 2 frente a Bayern Munich) hizo explotar la bomba de la renuncia del argentino.

Messi anunció su intención de irse del equipo de toda su vida mediante un buró fax y no se presentó a los entrenamientos al comienzo de la nueva campaña. No obstante, el pasar de los días y la intención del capitán de la Selección de no generar un conflicto legal con la entidad catalana terminó enfriando esa idea.

Muy golpeado, Bartomeu consiguió seguir adelante y parecía que iba a poder concluir su presidencia. Sin embargo, la derrota en La Liga frente al Real Madrid volvió a encender la furia de los socios. Los hinchas consiguieron las firmas necesarias para presentar una moción de censura y el final no tardó en llegar.