Lali Espósito se presentó con localidades agotadas en España.

Lali Espósito protagonizó un momento que se volvió viral en las redes, desde un escenario español. La artista se presentó en Madrid, en medio de una gira por España en la que agotó localidades en todas las funciones, y se pudo ver un guiño en contra del gobierno de Javier Milei en su show.

El tour actual de Lali presenta su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama y tiene una sección LGBT+ durante la interpretación del clásico Soy (2016), con la aparición de drag queens que desfilan y bailan al ritmo de esa canción. En el show de Madrid, una de las performers que Lali subió al escenario presentó en su cabeza una vincha que rezaba "3%", en una clara referencia a una de las denuncias por corrupción contra el gobierno de Javier Milei en el último tiempo.

Eso se pudo ver en un video que se viralizó por otro motivo: el emotivo mensaje de un fan suizo a Espósito por su apoyo a la comunidad desde siempre. "Gracias por inspirar a toda la comunidad, gracias por ayudarnos, gracias por ser arte y por hablar por todas las personas que no lo pueden hacer. Gracias, porque toda esta gente está acá porque te celebramos y a tu arte. Gracias", sostuvo el admirador de Lali, quien viajó hasta España para ver a su ídola, con quien se fundió en un abrazo después de esas palabras.

La contundente respuesta de Lali Espósito a sus haters

Lali Espósito habló sobre su economía en un programa de TV y aseguró que no le gusta gastar en marcas híper caras, por lo que le llovieron críticas desde el sector libertario. "A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso. Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo. Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también", fueron las palabras de Lali en una primera instancia.

Lali Espósito.

Ante las críticas en redes sociales, la artista reaccionó: "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan. Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago".