Ricardo Montaner dejó el micrófono abierto en La Voz Argentina y confesó una intimidad: "Es mi arma de seducción"

¡Tensión en La Voz Argentina! Ricardo Montaner le hizo una picante confesión a sus compañeros del jurado integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y sus hijos Mau y Ricky.

La Voz Argentina llegó a la pantalla de Telefe para tomar el lugar que dejó MasterChef Celebrity y proclamarse el programa más visto en la actualidad. Y Ricardo Montaner, uno de los miembros del jurado, es una pieza clave para entretener a los televidentes. De hecho, durante la emisión del pasado lunes 5 de junio, el cantante se olvidó el micrófono prendido y realizó una confesión íntima que, sin dudas, dejó atónitos al resto de los coaches.

El famoso artista, nacido en Valentín Alsina (Provincia de Buenos Aires), se encontraba dialogando con sus compañeros y compañeras de trabajo; mientras esperaban a escuchar a los participantes y grabar el programa. Ante la mirada de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y sus hijos Mau y Ricky, se tomó unos segundos para hacer una revelación personal.

"Es la arma que uno tiene de seducción. Mi jopo", indicó Montaner, mientras el resto de los coaches escuchaban atentamente. Luego de unos segundos de risas y burlas, Lali tomó la palabra y le comentó: "Tenés suerte Montaner... porque con el barbijo, vos podés seguir mostrando tu arma de seducción".

Ricardo Montaner, uno de los jurados de La Voz Argentina.

Tras la grabación de aquel momento, en la producción de La Voz Argentina no tuvieron mejor idea que realizar una especie de sketch protagonizado por Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti. El mismo tuvo al cantautor explicando en detalle cómo hacer un jopo en su pelo.

El diálogo entre Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti que captó la atención en La Voz Argentina

Ricardo Montaner se sentó en un camerino para poder mostrar cómo se peina el pelo. "Siempre me tengo que tomar un ratito más para peinarme", confesó. Luego, Lali Espósito y Soledad Pastorutti intervinieron y le hicieron algunas preguntas, en el marco de una escena que parecía sacada de una telenovela.

Soledad Pastorutti: ¿Te podemos hacer una pregunta?".

Ricardo Montaner: "¿Qué?".

Soledad Pastorutti: "¿Cómo hacés para armar ese jopo?"

Lali Espósito: "¿Te molesta si te filmo, 'Richard'? Es para mí esto".

Ricardo Montaner: "Tutorial para saber hacer el jopo: es muy importante del movimiento de la cabeza. El pelo va para un lado, entonces yo muevo la cabeza y luego me pongo".

Soledad Pastorutti: "No, pará, pará, ¿qué es esto? ¿este es tu secreto?".

Lali Espósito: "Pero esto es pegamento. Me voy a guardar la marca".

Ricardo Montaner: "No, yo no me pongo esto. Ya llego tarde a todos lados".

Luego de la salida de Montaner, Mau y Ricky aparecieron en escena para llevarse el pote de pegamento. De todas formas, poco se entendió a qué apuntaba el agregado que en La Voz Argentina hicieron. Por esto mismo, los televidentes hicieron tendencia "el jopo de Montaner".

Los miembros del jurado de La Voz Argentina.

Las reacciones de las redes sociales tras la confesión íntima de Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Luego de que en Telefe revelaran la charla en la que Ricardo Montaner contó cuál es su arma de seducción más fuerte, decenas de usuarios de las redes sociales que estaban viendo La Voz Argentina hicieron tendencia "el jopo de Montaner". Algunos lo cuestionaron y se burlaron; mientras que otros tan sólo se divirtieron y publicaron todo tipo de memes al respecto.